China Eastern Airlines unterzeichnete den der zivilen Luftfahrtindustrie auf der 5. CIIE

China Eastern Airlines unterzeichnete den „ersten Beschaffungsauftrag“ der zivilen Luftfahrtindustrie auf der 5. CIIE Der Gesamtbetrag im „Einkaufswagen“ überstieg den des letzten Jahres

Am 5. November, dem ersten Tag der 5. China International Import Expo, unterzeichnete China Eastern Airlines den ersten Beschaffungsauftrag der zivilen Luftfahrtindustrie und schloss einen Reparaturvertrag für V2500-Triebwerke mit Pratt & Whitney, einem international renommierten Triebwerkshersteller, mit dem China Eastern Airlines seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass der Vertrag die Triebwerke für bis zu 50 Flugzeuge der Airbus A320-Serie in der Flotte von China Eastern Airlines abdeckt. Der Wert wird voraussichtlich 50 % des Gesamtwerts aller Online- und Offline-Aufträge von China Eastern Airlines auf der diesjährigen CIIE ausmachen.

Als größte Fluggesellschaft mit Sitz in Shanghai nahm China Eastern Airlines seit fünf Jahren in Folge an der CIIE teil und fungierte dort als „unterstützendes Kernunternehmen“, „designierte Fluggesellschaft“, „Käufer“ und „Dienstleistungsanbieter“.

Mit der „Buy the World“-Plattform der CIIE konzentrierte sich China Eastern Airlines auf neue Technologien und Dienstleistungen in der Luftfahrtindustrie und unterzeichnete 15 Aufträge mit namhaften Lieferanten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Singapur, Hongkong, China und anderen Ländern und Regionen mit einem Gesamtvolumen von über 1,6 Milliarden US-Dollar, wobei die Gesamtsumme der Aufträge und der Standumsatz die des Vorjahres übertrafen und den zweithöchsten Standumsatz aller Zeiten erreichten.

Unter diesen Aufträgen konzentriert sich China Eastern Airlines auf das Gebiet der Luftfahrt und der Luftfahrtmaterialien. Während dieser CIIE unterzeichnete China Eastern Airlines 6 Verträge mit Rolls-Royce, Air France-KLM, Lufthansa Technik, Collins Aerospace, Satair und anderen international bekannten Herstellern der zivilen Luftfahrtindustrie, was fast 90% der Gesamtsumme der Aufträge ausmachte.

Die zuständige Person der Handelsgruppe von China Eastern Airlines sagte, die Plattform und die Chancen, die die CIIE biete, würden es China Eastern Airlines ermöglichen, sich weiter in das neue Innovations- und Entwicklungsmuster der globalen Luftfahrtindustrie zu integrieren, die Zusammenarbeit industrieller Ketten zu vertiefen und die stetige Entwicklung industrieller Ketten zu fördern sowie bessere Dienstleistungen für die Passagiere zu bieten.

Als Mitglied der ersten Gruppe globaler Fluggesellschaften nutzte China Eastern Airlines die Plattform der CIIE, um das Layout der internationalen Luftfahrtindustriekette zu optimieren. In diesem Jahr lud China Eastern Airlines zudem Panasonic, GE, Pratt & Whitney, Honeywell und andere international bekannte Unternehmen ein, an der Ausstellung vor Ort teilzunehmen, um die gegenseitig vorteilhafte und freundliche Zusammenarbeit zu vertiefen und der globalen Erholung der Industrie zu helfen.