Nürnberg – Schwungvolle Summer Vibes beim ORANGE CUP 2025: Am Samstag, 26. Juli, geht die Sommeredition der beliebten Turnierserie im Golfclub Abenberg an den Start. Bei den Gin Loving Moments werden die sonnigsten Stunden des Jahres gefeiert. Ein Tag im Zeichen von Golf, Genuss und Geselligkeit – verfeinert mit erfrischenden Gin-Kreationen. Denn was seit vielen Jahren in Großbritannien zum guten Ton gehört, darf auch beim ORANGE CUP nicht fehlen.

Erfrischend anders: Der Gin steht im Mittelpunkt

Dass Golf und Gin ein unübertroffenes Duo bilden können, ist nicht nur in den meisten englischen Golfclubs bekannt. Auch beim ORANGE CUP in Abenberg dürfen sich die Gäste auf ein besonderes Zusammenspiel aus sportlicher Leidenschaft und kulinarischem Genuss freuen. Der Turniertag lädt dazu ein, auf dem Green gesellige Momente mit einem Glas Gin zu erleben – ob klassisch mit Tonic Water oder als kreative Cocktail-Variation. Beim anschließenden Gin-Tasting haben dann alle Gäste die Möglichkeit, die verschiedenen Aromen des Wacholderbrandes zu erschmecken.

Nach den letzten Spielrunden klingt der Tag auf der Terrasse des Clubhauses „Da Renato“ bei italienischen Antipasti und einem mediterranen Grillbuffet aus. Das Abendprogramm beginnt mit ausgewählten Gin-Kreationen an der Bar. Für die musikalische Begleitung sorgt Michael Lane, ehemaliger Finalist der TV-Show „The Voice of Germany“, mit einem Live-Auftritt. Im Anschluss übernimmt er das DJ-Pult und gestaltet den weiteren Abend mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm.

Kostenlose Einsteigerkurse

Ein besonderes Angebot des diesjährigen ORANGE CUP richtet sich an Golf-Interessierte, die bislang keine Erfahrung mit dem Sport gesammelt haben: Am Nachmittag des Turniertags finden kostenlose Schnupperkurse statt, bei denen Einsteiger unter fachkundiger Anleitung erste Erfahrungen im Golfsport sammeln können.

Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Partner, Freunde, Kollegen oder Begleitpersonen der Turnierteilnehmer. Im Anschluss kommen alle Teilnehmer zur Siegerehrung zusammen – mit Abendbuffet und Aftershow-Party als Abschluss eines ereignisreichen Turniertags.

Jetzt Startplatz sichern – die Anmeldung ist begrenzt!

Die reguläre Teilnahmegebühr für das Turnier beträgt 115 €, für Clubmitglieder 75 €, für Begleitpersonen bzw. Schnuppergolfer jeweils 50 €. Im Preis enthalten sind ein attraktives Startgeschenk, Verpflegung an der Halfway sowie das abendliche Rahmenprogramm. Weitere Informationen zur Anmeldung und zu den kommenden Turnieren finden Sie auf www.orangecup.de.

Gemeinsam stark – Top-Partner sorgen für ein außergewöhnliches Golf-Erlebnis.

Ein besonderes Event wird erst durch starke Partnerschaften möglich. Unser Dank gilt unseren Partnern und Sponsoren:

Oppel Automobile

Schultheiss Wohnbau AG

Städtler GmbH & Noris Rollrasen

Leitner Reisen

HESCH Industrietechnik GmbH

Erlanger Treuhand Gruppe

SZ Media Bayern

smic! Events & Marketing

Diese und viele weitere Unternehmen tragen mit ihrem Engagement maßgeblich zum Erfolg unserer Turnierserie bei.

Seit 2006 sorgt der ORANGE CUP für frischen Wind und gute Laune auf den Golfplätzen der Metropolregion Nürnberg und gehört aus gutem Grund zu den begehrtesten Turnierserien Bayerns. Mit viel Liebe zum Detail und kreativen Ideen realisiert Veranstalterin Sabine Michel mit ihrem Team von smic! Events & Marketing dieses besondere Golf-Turnier, bei dem entspanntes Netzwerken und geselliges Miteinander im Mittelpunkt stehen. Die Farbe ORANGE steht dabei für Lebensfreude, Energie und Kommunikation: Eigenschaften, die die Netzwerkphilosophie des ORANGE CUPs auf den Punkt bringen.

Die Plattform Unternehmer ORANGE steht für engagiertes Entrepreneurship, positiven Austausch, fundiertes Wissen und entspanntes Miteinander. Willkommen sind alle, die sich als Vordenker verstehen und Gutes für die Gesellschaft leisten. Ziel ist die Förderung des branchenübergreifenden Netzwerkgedankens mit nachhaltiger Kommunikation und fruchtbarem Erfahrungsaustausch sowie der Auf- und Ausbau von Beziehungen.

Abwechslungsreicher Content in diversen Informationsformaten gibt gezielt Impulse und bietet Unternehmern, Inhabern, Entscheidern und Führungskräften einen breit gefächerten Mehrwert. „Menschlich nah, strategisch weit“ ist der Gedanke dahinter.

Die smic! Events & Marketing GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg und sich seit 2007 erfolgreich als kommunikationsstarke, inhabergeführte Full-Service-Agentur etabliert. Sie ist der Pressekontakt von Unternehmer ORANGE.

