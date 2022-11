CFexpress Karte der Spitzenklasse für Fotografen und Videofilmer

Lexar launcht die schnellste CFexpress™ Typ A Karte der Welt mit 320 GB

San José, USA, 17. November 2022 – Lexar, eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen, präsentiert die neue Lexar®Professional CFexpress™ Typ A Karte der Gold-Serie mit einer Kapazität von 320 GB. Die Speicherkarte bietet eine überragende Lesegeschwindigkeit von bis zu 900 MB/s und ist optimal für professionelle Kreative, Fotografen und Videofilmer geeignet, die hochwertige Bilder aufnehmen möchten. Das 320-GB-Modell wird in Kombination mit dem Lexar® Professional CFexpress™ Typ A / SD™ USB 3.2 Gen 2-Lesegerät angeboten, um einen nahtlosen Workflow von der Aufnahme bis zur Postproduktion zu ermöglichen.

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 900 MB/s1 und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 800 MB/s1 ist die Lexar® Professional CFexpress™ Typ A Karte der Gold-Serie mit 320 GB dafür ausgelegt, nahtlos hochauflösende Bilder und 8K-Videos in Kinoqualität aufzunehmen. Sie ist auch hervorragend für Foto- und Videoprofis geeignet, die anspruchsvolle Arbeitsabläufe unterwegs bewältigen müssen.

Mit der Lexar® Professional CFexpress™ Typ A Karte der Gold-Serie 320 GB können professionelle Kreative ihre Arbeit erledigen, ohne ständig die Karte wechseln zu müssen. Für noch mehr Sicherheit ist die Karte mit der Video Performance Guarantee 400 (VPG 400) ratifiziert, die eine Mindestschreibgeschwindigkeit von 700 MB/s1 garantiert. So ist sichergestellt, dass Daten nahtlos aufgezeichnet werden, ohne dass ein Bild verloren geht.

Schnell und robust

Die Lexar® CFexpress™ Typ A Karte der Gold-Serie mit 320 GB bietet eine überragende Leistung für die störungsfreie Aufnahme hochwertiger Bilder und 8K- und 4K-Videos mit 120 FPS in Kinoqualität. Zudem ist sie ist robust und schützt vor Temperaturschwankungen, Stößen und Vibrationen, sodass wertvolle Daten in unterschiedlichsten Umweltbedingungen sicher gespeichert werden.2 Alle Lexar Professional Line Speicherkarten verfügen über eine beschränkte lebenslange Garantie und werden von einem fachkundigen technischen Support unterstützt.3

“Wir freuen uns, die Lexar® Professional CFexpress™ Typ A Karte der Gold-Serie mit einer Kapazität von 320 GB zu präsentieren. Mit dem mitgelieferten Lexar® Professional CFexpress™ Typ A / SD™ USB 3.2 Gen 2-Lesegerät können Profis Spitzenleistungen erwarten und ihren Workflow beschleunigen, und zwar von der Aufnahme bis zur Übertragung und Bearbeitung”, so Joel Boquiren, General Manager von Lexar.

Verfügbarkeit und Preis

Die Lexar® Professional CFexpress Typ A Karte der GOLD-Serie mit 320 GB und der Lexar® Professional CFexpress™ Typ A/SD™ Kartenleser sind ab sofort bei verschiedenen Onlinehändlern zu einem UVP von 589,- Euro verfügbar.4

Weitere Informationen

Lexar® Professional CFexpress™ Typ A Karte der GOLD Serie

Lexar® Professional CFexpress™ Typ A / SD™ USB 3.2 Gen 2 Lesegerät

___

1 Bis zu 900MB/s dauerhafte Leseübertragung, Schreibgeschwindigkeiten geringer. Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf internen Tests. Die tatsächliche Dauergeschwindigkeit kann je nach Hostgerät variieren.

2 Temperaturbeständig: Widersteht einem Betriebstemperaturbereich von 14ºF (-10ºC) bis 158ºF (70ºC) und Lagerungstemperaturen von -4ºF (-20ºC) bis 185ºF (85ºC).

Stoßfest (50[G], 11[ms] / halbe Sinuswelle. Der obige Stoß muss 3 Mal aus 3 orthogonalen Richtungen einwirken.)

Vibrationsbeständig (10[Hz] bis 2000[Hz], Sweep-Zeit: 20 Minuten. 12 Zyklen pro Achse, (36 Zyklen für 3 Achsen), Testzeit: 12[hr]).

3 Die beschränkte lebenslange Garantie ist auf 10 Jahre ab Kaufdatum in Deutschland und Regionen, die keine lebenslange Garantie anerkennen, begrenzt.

4 Ausschließlich im Bundle mit der CFexpress Typ A Gold 320 GB.

___

Lexar haftet nicht für den Verlust von Daten oder Bildern.

Warnung: CFexpress™ Typ A Karten sind nur mit Geräten kompatibel, die das CFexpress™ Format unterstützen. Höchste Übertragungsgeschwindigkeit nur bei Verwendung mit einem CFexpress™ Typ A Leser, gekennzeichnet durch ein eingerahmtes USB Logo auf dem Produkt. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Gerätehersteller.

Warnung: Nur mit CFexpress™ Typ A Speicherkarten und SD™ Speicherkarten kompatibel, was durch das eingerahmte USB Label auf der Karte deutlich angezeigt wird. Die Verwendung von inkompatiblen Speicherkarten wird zu Datenverlusten führen. Weitere Informationen zu Speicherkarten erhalten Sie vom Hersteller der Karte.

Die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität kann variieren. 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes.

***

***

Rigorose Produkttests in den Lexar Quality Labs

Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen unter www.lexar.com/de/about-us/quality-labs

Über Lexar®

Seit mehr als 20 Jahren ist Lexar eine weltweit führende Marke für Speicherlösungen. Das preisgekrönte Sortiment umfasst Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Kartenleser und Solid-State-Laufwerke. Bei so vielen Optionen ist es einfach, die richtige Lexar Lösung für jeden Bedarf zu finden. Alle Lexar Produktdesigns werden in den Lexar Quality Labs, Einrichtungen mit mehr als 1.100 digitalen Geräten, umfangreichen Tests unterzogen, um Leistung, Qualität, Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Lexar Produkte sind weltweit in den wichtigsten Einzelhandelsgeschäften und E-Tail Stores erhältlich. Die Anschrift der Firmenzentrale lautet: Lexar, 161 Baypointe Pkwy, San Jose, CA 95134, United States. Weitere Informationen oder Support unter www.lexar.com.



Lexar. Live For The Memory.



Über Longsys

Longsys, ein führender Anbieter von Consumer-NAND-Flash-Programmen, unterstützt Lexar bei seiner Strategie, neue Errungenschaften in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig seine Position als weltweit führende Marke für Speicherkarten, USB Flash-Laufwerke, Lesegeräte und Speicherlaufwerke für Einzelhandels- und OEM-Kunden zu behaupten.

