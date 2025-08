Kunststoff-Experten informieren am 13. August 2025 in einem kostenfreien Ceresana-Webinar über bio-basierte und biologisch abbaubare Polymere: aktuelle Entwicklungen und Innovationen, praktische Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftliche Zukunftsperspektiven.

Wie können Biokunststoffe herkömmliche Produkte aus Erdöl und Erdgas ersetzen? Im Ceresana-Webinar „Bioplastics: Market Dynamics, Practical Use & What Comes Next?“ geben erfahrene ExpertInnen fundierte Einblicke zum Kunststoff-Markt: Frank Höbener und Niklas Voß von den Biokunststoff-Herstellern NTIC Europe und FKuR Kunststoff, Georg Weig vom Chemie Cluster Bayern und Annika Bülow von Ceresana. Die Referenten berichten aus der Praxis: Welche Biokunststoffe sind in welchen Anwendungsgebieten wirtschaftlich erfolgreich? Welche Innovationen sind vielversprechend? Sie weisen dabei auf Fallstricke hin, die Unternehmen beim Einstieg in das aufblühende Feld der bio-basierten Produkte vermeiden sollten. Die Fachleute beleuchten auch, wie neue politische Rahmenbedingungen jetzt den Markt verändern.

Das Ceresana-Webinar bietet eine interaktive Plattform für den direkten Austausch: Im Anschluss an die spannenden Fachvorträge steht ausreichend Zeit für Fragen und Diskussion zur Verfügung. Hersteller, Händler, Verarbeiter und weitere Fachleute aus der Kunststoff-Branche sind eingeladen, ihre eigenen Erfahrungen, Herausforderungen und Lösungsansätze einzubringen. Vernetzung bringt die Bio-Ökonomie voran!

Das englischsprachige Live-Webinar „Bioplastics: Market Dynamics, Practical Use & What Comes Next?“ findet am 13. August 2025 statt, von 09:00 bis 11:00 Uhr MESZ auf der Plattform Microsoft Teams. Weitere Informationen: https://ceresana.com/events/webinare

Biokunststoffe werden auch das Thema des nächsten Online-Events der Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ sein, die Ceresana diesen Herbst organisiert. Zu „Future of BioPlastics“ am 10. und 11. September 2025 ist die Anmeldung bereits möglich: https://ceresana.lineupr.com/future-of-bioplastics/

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Kunststoffe, Chemikalien, Verpackungen und Industriegüter. Ceresana unterstützt die dynamisch wachsende Kreislaufwirtschaft schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Marktanalysen zu bio-basierten Produkten und biologisch abbaubaren Materialien. Der Ceresana-Marktreport zu Biokunststoffen erscheint gerade in neunter Auflage. Aktuelle Marktstudien behandeln bio-basierte Farben und Lacke, Klebstoffe, Lösungsmittel und Dämmstoffe. Mit der neuen digitalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ schafft Ceresana eine Plattform für Experten und Fachleute, um Wissen auszutauschen, Synergien zu nutzen und gemeinsam die Zukunft der Bio-Ökonomie voranzutreiben. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

