CEA gelang beim Luftfahrtforum Nord-Bund 2024 bedeutende Erfolge

Das von der China Eastern Air Holding Company Limited (im Folgenden als „CEA“) und der Shanghai Airport Authority gemeinsam organisierte „Internationale Luftfahrtforum Nord-Bund 2024“ wurde am 22. Oktober in „The Grand Halls“ in Shanghai erfolgreich abgehalten.

Unter dem Motto „Digitale Luftfahrt, intelligenter Himmel – Gemeinsame Gestaltung einer neuen Zukunft für Zivilluftfahrt“ brachte das Forum über 250 Fachleute aus aller Welt zusammen, darunter Vertreter der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisationen, Führungskräfte renommierter Fluggesellschaften, Beamten der chinesischen Behörden sowie Experten und Fachleute, um über Themen wie „Produktivkräfte neuer Qualität in der Zivilluftfahrt“ und „Digitale Transformation“ zu diskutieren und Austausch darüber vorzunehmen, mit der Zielsetzung, Strategien zur Beschleunigung der Kultivierung der Produktivkräfte neuer Qualität durch digitale Transformation zu entwickeln.

Zur Ausstrahlung des Themas „Digitale Transformation“ des Forums war das diesjährige Forum auch durch zahlreiche digitale Technologien gekennzeichnet. Zu den Glanzlichtern gehörten die im ganzen Prozess integrierte KI-Übersetzung, welche die Zuschauer in Echtzeit auf dem großen Bildschirm verfolgen konnten, sowie das mit Hilfe von AIGC erstellte Video vor Ort und die digitale „Wiedergeburt“ von Mark Polo, der aus seiner Heimatstadt mit der neu eröffneten Flugstrecke Venedig – Schanghai von CEA unter der Flugnummer MU786 wieder nach China flog und mit verschiedenen Verkehrsmitteln durch China reiste, was den Zuschauern die Bequemlichkeit der Umstiege in der Zivilluftfahrt und die Annehmlichkeit des multi-modalen kombinierten Verkehrs intuitiv vor Augen führte. Darüber hinaus wurden Kultur- und Kreativprodukte im Bezug auf Luftfahrt von CEA und dem Flughafen Shanghai gemeinsam lanciert, damit die Zuschauer die AR-Interaktionen durch ihr Handy (durch WeChat oder Kamera) mit den für das Forum maßgeschneiderten Kühlschrankmagneten ausprobieren konnten, um die Faszination der Kombination von digitaler Technologie und herausragender traditioneller Kultur Chinas zu erleben.

Erwähnenswert ist die Unterzeichnung der „Mehrparteienvereinbarung über die gemeinsame Kooperation und strategische Zusammenarbeit beim Bau eines umfassenden internationalen Luftverkehrsdrehkreuzes in Shanghai“ durch CEA mit einer Reihe von Unternehmen. Als weltweit erster Kunde des von China produzierten Großflugzeugs C919 veröffentlichte CEA basierend auf einer Reihe von selbst entwickelten, branchenweit erstmaligen Betriebsnormen, Prozessen und Standards den „Aufbau eines kommerziellen Betriebssystems in großer Skala für C919“.

Offiziellen Angaben zufolge brachte CEA kürzlich ein Produkt namens „Eastern E-Pass“ auf den Markt, mit dem Einreisende eine elektronische Bordkarte über die APP oder das Mini-Programm von CEA bezahlen und erhalten können, um bequeme Dienstleistungen wie die papierlose Zollabfertigung, die Online-Selbstdeklaration von Zollinformationen und das Ausfüllen einer Einreisekarte an Bord zu genießen. Für ausländische Einreisende, die für die 24- oder 144-stündige visafreie Durchreise in Frage kommen, kann die Dauer der Einreiseprozeduren durch die Online-Ausfüllung der Selbstdeklaration für Durchreise deutlich verkürzt werden, was „China Travel“ mehr Bequemlichkeit verleiht. Zudem vertieft CEA proaktiv die „Flugzeug+Kreuzfahrt“-Kooperation, erforscht den multi-modalen kombinierten Verkehr wie Kombination aus Flugzeug mit Hubschrauber, mit S-Bahn und mit Fähre, um neue Gelegenheiten im Aufbau von Verkehrsdrehkreuzen in der Region des Jangtse-Flussdeltas und in der Entwicklung des globalen Verkehrsnetzes zu ergreifen.