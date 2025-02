CEA begrüßt alle Gäste zu den Winter-Asienspielen – mit einem „Luftkorridor“ und gestützt auf den „Präzision, Exzellenz, Feinheit und Wunder“-Dienstleistungen

Die 9. Winter-Asienspiele starteten am 7. Februar in Harbin, China. Als offizieller Geschäftspartner der diesjährigen Winter-Asienspiele lädt China Eastern Airlines (im Folgenden als „CEA“) gemeinsam mit Xu Mengtao (Goldmedaillengewinnerin des Aerials-Wettkampfs der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2022) und Hu Ge (Markenbotschafter von CEA) Reisende aus aller Welt dazu ein, den einzigartigen Charme und die herausragende Leidenschaft des Eis- und Schneesports durch die „Präzision, Exzellenz, Feinheit und Wunder“-Dienstleistungen von CEA zu erleben und dieses wunderbare Eis- und Schneesportereignis zu feiern.

Zur Bereitstellung wesentlicher Bodendienste für Passagiere, die zu den Winter-Asienspielen reisen, richtete CEA 7 Ankunfts- und Abflugzentren an 6 großen Flughäfen in China ein, von denen der Ankunfts- und Abflugschalter für die Winter-Asienspiele von CEA am Internationalen Flughafen Harbin Taiping seit seiner Inbetriebnahme bereits mehr als 100 Flüge und mehr als 120 Passagiergruppen im Zusammenhang mit den Winter-Asienspielen aus über 30 Ländern diente. Derzeit betreibt CEA in Harbin insgesamt 30 Flugstrecken mit fast 80 An- und Abflügen täglich, die sowohl chinesische Städte wie Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chengdu, Xi’an und Kunming als auch internationale Ziele wie Tokio, Seoul und Bangkok miteinander verbinden.

In jüngster Zeit nahm CEA schrittweise neue Flugstrecken wie Harbin – Seoul, Harbin – Tokio, Harbin – Bangkok und Changchun – Kuala Lumpur in Betrieb. „Einchecken am Flughafenschalter, der mit Elementen der Winter-Asienspiele dekoriert ist, Abholung einer speziellen Bordkarte von CEA, Einsteigen des thematisch gestalteten Flugzeugs der Winter-Asienspiele, Verkostung von Bordverpflegung wie Harbin-Rotwurst, Dalapi (eine Spezialität aus Nordostchina, die aus Stärke hergestellt wird) und Disanxian (ein chinesisches Gericht aus gebratenen Kartoffeln, Auberginen und Paprika) und Erhalt eines Souvenirs der Winter-Asienspiele“ – das begeisterte kürzlich viele Passagiere von CEA: „Ein Flug mit CEA ist wie schon bei den Winter-Asienspielen.“

In Harbin, der Gastgeberstadt der Winter-Asienspiele, prägen auch Elemente von CEA das Straßenbild der „Eisstadt“. In Harbins berühmter Touristenattraktion „Ice and Snow World“ locken Eisskulpturen des C919-Flugzeugs von CEA und des Wahrzeichens entlang des Huangpu-Flusses in Shanghai immer wieder zahlreiche Touristen zum „Besuchen und Fotografieren“ an.

Seit dem 4. Februar diente CEA in Harbin durchschnittlich mehr als 13.000 An- und Abreisenden pro Tag, wobei die Auslastung mehrerer Flugstrecken wie Harbin – Shanghai, Harbin – Guangzhou und Harbin – Chengdu über 90 % betrug, was eine neue Brücke zwischen chinesischen und ausländischen Eis- und Schneesportbegeisterten schlug. Der von CEA angebotene „One-Stop“- und „Full-Process“-Service, wie z. B. Beratung bei Anfragen, Anweisung zum Transit, Gepäckabholung und Flugumbuchungen, vermittelt das „Wunder der Winter-Asienspiele“ und den „Charme von Harbin“. Während Touristen aus der ganzen Welt die Vorteile der „visafreien Durchreise für Ausländer“ und die Visa-Erleichterungen in China genießen, verbreitet CEA auch die Atmosphäre der Winter-Asienspiele an allen ihren Abflugorten weltweit.