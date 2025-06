CDH-Ehrenpräsident Horst Platz verstorben

Der CDH-Ehrenpräsident und ehemalige Präsident der CDH, Horst Platz, ist am 7. Juni 2025 im Alter von 87 Jahren verstorben. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes übte das Ehrenamt des CDH-Präsidenten von 1998 bis 2007 aus und war anschließend Ehrenpräsident der CDH und des CDH Mitte.

Bereits von 1991 bis 2006 war Horst Platz Vorsitzender des CDH-Wirtschaftsverbandes Hessen-Thüringen. Zuvor war er zunächst Vorsitzender der Landesfachgemeinschaft und anschließend Vorsitzender des Bundesfachverbandes Elektrotechnik und Mitglied des Vorstandes seines Landesverbandes und des CDH-Ehrenrates. Für sein Engagement wurde Horst Platz im März 1988 die goldene Ehrennadel der CDH verliehen.

Ehrenamtlich engagiert hat sich Horst Platz aber seit 1979 auch in verschiedenen Ausschüssen der IHK Frankfurt und von November 1992 bis Ende Oktober 2008 im Präsidium der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), deren jeweiliger Vizepräsident er im Januar 1995 bzw. im Oktober 1998 wurde. Für sein vielfältiges Engagement für die deutsche Wirtschaft erhielt Horst Platz am 31.08.1999 das Bundesverdienstkreuz I. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Seine von ihm am 1. Juli 1968 gegründete Firma Horst Platz Industrievertretungen, vertrat sehr bald namhafte in- und ausländische Firmen aus den Bereichen Kommunikationstechnik, Meß- und Regeltechnik, Kfz-Zulieferindustrie, Luftfahrtindustrie, Datenverarbeitung, etc. Die heutige Horst Platz Beratungs- & Vertriebs GmbH bietet weiterhin ein breites Leistungsspektrum für Kunden aus den Bereichen Automotive, Telekommunikation, IT, Maschinenbau, Medizintechnik und Luftfahrt an – von der Beratung und Konzeptionierung maßgeschneiderten Lösungen über das Projektmanagement; von der individuellen Produktentwicklung bis hin zur Lohn- und Auftragsfertigung.

Horst Platz hat nicht nur unternehmerisch Maßstäbe gesetzt, sondern auch als Mensch überzeugt – mit Integrität, Verantwortungsgefühl und einer tiefen Überzeugung vom Wert des Miteinanders in Wirtschaft und Gesellschaft. Sein Wirken bleibt unvergessen. Wir danken Horst Platz für sein Engagement und seine Tätigkeit für die CDH-Organisation und den Berufsstand der Handelsvertreter und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb e. V. wurde 1902 gegründet und repräsentiert mehr als 48.000 Handelsvermittlerbetriebe aller Branchen. Zu den Mitgliedern gehören vor allem Handelsvertretungen, d.h. selbständige Unternehmen, die Produkte zwischen Industriebetrieben, zwischen Industrie und Handel oder zwischen Groß- und Einzelhandel vermitteln. Die CDH vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber, der Regierung und den zuständigen Ministerien auf Landes- und Bundesebene sowie gegenüber den Gremien der Europäischen Gemeinschaft.

Berlin, den 17. Juni 2025