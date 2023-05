CBL Datenrettung rettet Daten für Augenklinik von zerstörtem Macbook mit T2-Chip

CBL Datenrettung rettet Schulungsvideos und Dokumente für Augenklinik

Medizinische Daten von zerstörtem Macbook mit T2-Chip wiederhergestellt

Kaiserslautern, 24. Mai 2023. Innerhalb von drei Tagen rekonstruierte CBL Datenrettung wertvolle Daten für einen Augenchirurgen. Die 1TB SSD mit den Daten war fest mit der zerstörten Hauptplatine des Macbook Air verlötet. Durch den verbauten Apple T2-Chip waren die Daten zudem AES 256 Bit verschlüsselt. Zunächst wurde die Hauptplatine im Labor überprüft und angepasst, um die grundlegenden Schnittstellen aktivieren zu können. Im nächsten Schritt folgte nach erfolgreichen Messungen die entschlüsselte Datenextraktion. Nur mit diesem aufwendigen Verfahren war es möglich, auf die geschützten Daten zuzugreifen.

Neben zahlreichen Dokumenten bestand ein Großteil der verlorenen Daten aus über 200 GB an Videos von Augenoperationen, die der Schulung dienen sollten. Der Facharzt hatte die Daten auf einem Macbook Air gespeichert, dass nicht mehr startete. Wie CBL Datenrettung feststellte, lag der Grund in mehreren Kurzschlüssen auf der Hauptplatine in Folge eines Feuchtigkeitsschadens.

Der Express-Datenrettungsauftrag konnte erfolgreich abgeschlossen werden, weil CBL Verfahren zum Auslesen von eingebetteten SSDs entwickelt hat, wie sie vor allem in schlanken Mobilgeräten wir dem Macbook Air oder dem Surface Pro zum Einsatz kommen. Die Flash-Speicherchips sind bei diesen Geräten fest mit der Hauptplatine verlötet, man kann den Datenträger also nicht entnehmen und an einen anderen Rechner anschließen. Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die Datenträger verschiedene Komponenten der Platine, auf der sie sitzen, als Sicherheitsmerkmale nutzen. Beim Apple T2-Chip handelt es sich beispielsweise um einen Coprozessor, der ein sicheres Booten garantiert und durch Echtzeitverschlüsselung die Daten auf der internen SSD schützt.

Die Daten aus der Augenchirurgie konnten zusammen mit dem Userbereich ausgelesen werden, so dass CBL Datenrettung sogar ein Timemachine-Backup erstellen konnte. Zusätzlich wurden die Daten auf eine externe Festplatte gespeichert und an die Augenklinik geschickt.

Über CBL:

CBL Datenrettung GmbH ist einer der erfolgreichsten deutschen Dienstleister für Datenrettung und Computerforensik. Mit proprietären Methoden stellt CBL Daten plattformunabhängig von allen möglichen beschädigten Datenträgern wie Festplatten, RAID-Systemen, SSDs, Smartphones, Magnetbändern, anderen magnetischen, optischen oder Flash-Speichern wieder her. Die Diagnose ist kostenlos, eine Rechnung wird nur im Erfolgsfall gestellt. Das nach ISO 9001:2015 zertifizierte Unternehmen mit Sitz in Kaiserslautern wurde im Jahr 2000 als deutsches Labor von CBL Data Recovery Technologies gegründet. CBL Data Recovery Technologies entstand 1993 in Markham bei Toronto und unterhält heute ein weltweites Netzwerk von Labors, Servicezentren und autorisierten Partnern in Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Japan, Malaysia, Marokko, Österreich, Singapur, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Gebührenfreie Rufnummer für Deutschland: 0800 55 00 999, internationale gebührenfreie Rufnummer: 00800 873888 64

CBL Datenrettung GmbH, Von-Miller-Str.13, Büro E53, 67661 Kaiserslautern; Conrad Heinicke, https://www.cbltech.de