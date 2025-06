CBL Datenrettung: Rabattaktion zum 25. Geburtstag des USB-Sticks

Wenn USB-Sticks versagen

Der USB-Stick feiert 2025 seinen 25. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt CBL Datenrettung diesen Sommer einen zehnprozentigen Rabatt auf die Kosten einer Datenrettung von diesen praktischen, aber auch fehleranfälligen Speichermedien. Die Flashspeicher sind auf Grund ihrer Bauform zwar sehr robust, doch gibt es auch hier Grenzen. Abgeknickte USB-Sticks gehören nach ausgefallenen Controller-Chips zu den häufigsten Defekten, wie auch korrupte Daten durch das Trennen des Datenträgers während eines Schreib-Lesevorgangs am PC.

Der erste USB-Stick mit 5 MB Speicherkapazität wurde im Jahr 2000 von der Firma M-Systems unter dem Namen DiskOnKey auf den Markt gebracht. Basis war die, von dieser Firma entwickelte, Technologie DiskOnChip mit integriertem Controller für Fehlerkorrekturverfahren. IBM und Trek 2000 (die den im englischen Sprachraum gängigen Begriff ThumbDrive prägten) brachten im gleichen Jahr USB-Sticks heraus.

Die Datenrettung von USB-Sticks war seit der Gründung von CBL Datenrettung als deutscher Niederlassung der kanadischen CBL Data Recovery Technologies Teil des Angebots. Wenn nötig, werden bei der Datenrettung auch die NAND-Speicherchips einzeln ausgelesen. Die Datenrettung von Flash-Speichermedien wie USB-Sticks ist anspruchsvoll, aber durchaus in der Mehrzahl der Fälle von Erfolg gekrönt, wenn nicht der Speicherchip selbst komplett zerstört wurde.

Sinkende Zuverlässigkeit und Fälschungen

In den letzten Jahren sank die Qualität der USB-Sticks, die oft als Werbegeschenk in Umlauf kommen, und die Datenverlustfälle häufen sich. Auch die technologische Entwicklung zur Erhöhung der Speicherkapazitäten von NAND-Chips auf Kosten der Lebensdauer können Datenverluste begünstigen. Immer häufiger stoßen Datenretter zudem auf Fälle, in denen Chips zweifelhafter Herkunft oder microSD-Karten verbaut wurden .

Rabattaktion

Bis einschließlich August 2025 gibt CBL Datenrettung zehn Prozent Rabatt auf die Kosten einer Datenrettung von USB-Sticks. Die Diagnose ist wie immer bei CBL kostenlos. Eine Rechnung wird nur nach erfolgreicher Wiederherstellung der Kundendaten gestellt. Näheres hierzu unter https://www.cbltech.de/datenrettung/aktion-usb-stick-datenrettung .

Tipps zur Nutzung von Flash-Speicher zur Datensicherung

Wer häufig Daten auf USB-Sticks schreibt und wieder löscht, sollte mehrere Sticks in Rotation verwenden – Flash-Speicher-Chips bieten nur eine begrenzte Zahl von Löschzyklen und altern. Man sollte nicht zu möglichst kleinen USB-Sticks greifen, da bei diesen die Kraft beim Anstecken oft direkt auf die Chips wirkt und weil sie eine schlechtere Wärmeableitung aufweisen als größere, robustere Modelle. Generell gilt immer noch: Unbedingt „sicher entfernen“ beziehungsweise „auswerfen“ anklicken und auf das OK des Betriebssystems warten, bevor man den Datenträger abzieht.

Wer Flash-Speichermedien für längere Zeit aufbewahrt, sollte beachten:

Kühle Lagerung – hohe Temperaturen beschleunigen den schleichenden Datenverlust.

Hochwertige Speicher verwenden – der Werbegeschenk-USB-Stick ist wahrscheinlich kein guter Langzeitspeicher.

Speicher jährlich oder halbjährlich in Betrieb nehmen und lesen – so können die Fehlerkorrekturmechanismen „verblassende“ Daten intern kopieren.

Wenig benutzte Speicher verwenden, nicht randvoll beschreiben – die internen Datenpflege- und Fehlerkorrekturmechanismen hochwertiger Flash-Medien können so länger funktionieren.

