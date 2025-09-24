Carnival startet erstmals exklusives Hawaii-Programm – In 2027/28 zehn Kreuzfahrten ab Long Beach

München – Carnival Cruise Line (www.carnivalcruiseline.de) wird zwischen Oktober 2027 und März des Folgejahres die Carnival Legend nach Long Beach (Los Angeles, Kalifornien) verlegen, um von dort aus erstmals ein ausschließlich auf Hawaii ausgerichtetes Kreuzfahrtprogramm anzubieten.

Die Serie umfasst zehn zweiwöchige Seereisen mit Zwischenstopps auf mehreren der wichtigsten Inseln des Aloha-Staates. Die geplanten Anlaufhäfen sind Honolulu, Maui, Kauai, Hilo und Kona. Außerdem ist ein Halt in Ensenada (Mexiko) vorgesehen.

Die Carnival Legend gehört zur Spirit-Klasse und bietet Platz für 2.134 Gäste. Zum Schiff gehören zahlreiche Gastronomieangebote, Show- und Konzertbühnen sowie familien- und erwachsenenorientierte Bereiche wie die Wasserbahn „Green Thunder“ oder der „Serenity“-Ruhebereich nur für Erwachsene.

