Canal de Navarrés setzt mit Zetes die EU-Tabakproduktrichtlinie um

Madrid, 10. Juni 2025 – Canal de Navarrés, ein familiengeführter Zigarrenproduzent aus Valencia, der traditionelle, spanische, handgemachte Zigarren herstellt, hat mit der umfassenden TPD-Lösung von Zetes erfolgreich die europäische Tabakproduktrichtlinie (TPD) umgesetzt.

Die Implementierung der Europäischen Tabakproduktrichtlinie stellte für viele kleine Unternehmen, auch für Canal de Navarrés, eine bedeutende Herausforderung dar. Die Manufaktur benötigte eine Technologielösung, um die strengen Regulierungsvorschriften zu erfüllen, ohne Kompromisse bei den eigenen handwerklichen Produktionsverfahren machen zu müssen. Da der Produktionsprozess im Wesentlichen aus Handarbeit besteht, waren die operative Kontinuität und die Benutzerfreundlichkeit kritische Faktoren. Zetes lieferte eine umfassende Lösung, die dafür sorgt, dass Canal de Navarrés alle TPD-Richtlinien auf allen erforderlichen Ebenen erfüllt:

● ZetesOlympus dient als Haupt-Repository für die Kommunikation mit dem europäischen Hub;

● ZetesMedea optimiert als Logistics Execution-Lösung die Lagerprozesse;

● ZetesAtlas ID Station sorgt als manuelle Identifizierungsstation für die vollständige Rückverfolgbarkeit auf Stückebene.

Dank der Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösungen von Zetes ist es Canal de Navarrés gelungen, die handwerkliche Tradition aufrechtzuerhalten und die TPD-Richtlinien vollständig zu erfüllen. Die Implementierung hat die interne Transparenz der Prozesse erheblich verbessert, ermöglicht die Identifizierung jeder hergestellten Verkaufseinheit und sorgt für eine ordnungsgemäße Rückverfolgbarkeit für behördliche Audits. Darüber hinaus wurden mit Einführung von ZetesMedea die Effizienz der Logistik optimiert, Fehler reduziert und die Kontrolle über die Produktvertrieb optimiert.

Joaquin Sancho, Mitinhaber von Canal de Navarrés, betont: „Die Erfahrung von Zetes in der Bereitstellung skalierbarer, anpassungsfähiger Lösungen war entscheidend für die Integration der Technologie, ohne unsere handwerklichen Prozesse zu beeinträchtigen. Durch die individuelle Herangehensweise konnte Zetes unsere Anforderungen genau verstehen und so die Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien unter Wahrung unserer Handwerkskunst gewährleisten. Dank der hervorragenden Betreuung durch Zetes ist es uns gelungen, eine perfekte Mischung aus Tradition und Innovation zu erreichen.“ Nach dem Erfolg dieser Implementierung überlegt Canal de Navarrés, den Einsatz von Zetes-Lösungen auf andere Bereiche im Unternehmen zu erweitern.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

