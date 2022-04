Cambridge Audio erhält begehrten Red Dot Design Award für Evo und Melomania 1+

Die All-in-One-Player Evo 75 und Evo 150 sowie der In-Ear-Kopfhörer Melomania 1+ von Cambridge Audio wurden mit dem begehrten Red Dot Award 2022 für herausragendes Design ausgezeichnet. Damit wird die seit jeher von elegantem britischen Understatement geprägte Formensprache der klangstarken Komponenten von Cambridge Audio nun auch von der hochkarätigen Jury dieses weltweit renommierten Design-Preises gewürdigt.

London, 12. April 2022 – Bereits seit der Vorstellung des Verstärkers P40 im Jahre 1968 sind Komponenten von Cambridge Audio neben unbestechlichem Klang auch für herausragendes Design berühmt. Der Red Dot Design Award 2022 für die Geräte der Evo Serie sowie die Melomania 1+ In-Ear-Kopfhörer ist der eindrucksvolle Beweis, dass diese Tradition bis heute erfolgreich fortgeführt werden konnte.

Red Dot: eine Instanz für gutes Design

Als einer der wichtigsten internationalen Wettbewerbe kürt der Red Dot Design Award jedes Jahr die besten Produkt-Designs, Markenauftritte und Design-Konzepte. Eine Jury aus namhaften Designern und Experten aus aller Welt wählen die unter formalen, ästhetischen, künstlerischen und innovativen Aspekten besten Entwürfe aus. Bereits seit seinem ersten Verstärker, dem 1968 vorgestellten P40, stand Cambridge Audio neben besten klanglichen Eigenschaften für innovatives Design mit einer ganz eigenen individuellen Ästhetik. Mit Seitenpaneelen in Walnuss in Anlehnung an jene britische HiFi-Legende gestaltet, besticht auch der aktuelle All-in-One-Player Evo mit einer zeitlosen Formensprache, die minimalistische Eleganz und Funktionalität perfekt verbindet. Grund genug für die Red Dot Juroren, den Evo zusammen mit dem Melomania 1+ Earbuds von Cambridge Audio mit der begehrten Auszeichnung zu prämieren. Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, ist beeindruckt: „In diesem Jahr hat mich die außergewöhnliche Kreativität der prämierten Produkte besonders beeindruckt. Es ist erfreulich, dass es auch heute noch Entwürfe gibt, die mit frischen Formen und herausragender Funktionalität begeistern.“

Evo: aktuellste High-End-Technologien in zeitloser Form

Auch wenn die All-in-One-Player Evo 75 und Evo 150 mit modernsten Technologien wie High-Resolution-Streaming buchstäblich eine weitere Evolutionsstufe des sprichwörtlichen „Great British Sound“ von Cambridge Audio darstellen, sprechen sie eine Design-Sprache, die bewusst auf vordergründige Effekthascherei verzichtet. Mit Seitenteilen aus wahlweise Walnuss-Holz oder Richlite, dem großflächigen, aber niemals aufdringlichen frontseitigen Display sowie dem prominenten Lautstärkeregler verbinden die Evo Geräte intuitiv bedienbare Funktionalität mit einem zeitlosen Styling, in dem man sogar Anklänge an den Bauhaus-Stil erkennen kann. Ged Martin, leitender Produktdesigner der Evo Serie, ist stolz auf das Erreichte: „Seit vielen Jahren träume ich davon, für meine berufliche Tätigkeit einmal einen Red Dot Award zu erhalten. Umso mehr freue ich mich über den Zuspruch, den Evo im ersten Jahr nicht nur von HiFi-Hörern aus aller Welt, sondern jetzt sogar von der hochgeschätzten Red-Dot-Jury erhalten hat.“

Melomania 1+: Earphones neu gedacht

Der Begriff „Melomania“ steht für „verrückt nach Musik“, und so haben die Entwickler der True-Wireless-Earphones von Cambridge Audio alles daran gesetzt, den berühmten Sound ihrer preisgekrönten HiFi-Komponenten auch direkt im Ohr zu realisieren. Ähnlich der besten Stereo-Amplifier besitzen auch die Melomania 1+ In-Ears klangstarke Class A/B-Endstufen und die Graphene-beschichteten 5,8-Millimeter-Treiber müssen sich auch vor den aufwändigsten Lautsprecherboxen nicht verstecken. Neben einer herausragenden Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden und modernsten Bluetooth-Technologien glänzen auch die Earbuds mit einer ganz eigenen Designsprache: Das zylinderförmige Gehäuse sorgt nicht nur für intuitive Bedienbarkeit und besten Halt im Ohr sondern weist den Besitzer der Melomania 1+ darüber hinaus als Design-Connoisseur mit Sinn für bleibende Werte aus. James Johnson-Flint, CEO von Cambridge Audio, freut sich das auch die Jury des Red Dot Awards diese Design-Qualitäten anerkannt hat: „Ich bin begeistert! Dieser Red Dot Award ist die Bestätigung für eine Formensprache, die wir schon immer für einzigartig gehalten haben. Sie mag nicht jedermanns Geschmack sein, aber alle Kunden des Melomania 1+ sind wahre Fans, die ihr Produkt nicht nur wegen seiner überragenden Klangqualität sondern auch wegen seines unverwechselbaren Stils schätzen.“

Vielfältige Ehrungen der Siegerprodukte

Auf der großen Red Dot Preisverleihungs-Zeremonie am 20. Juni 2022 wird die Jury sämtliche Siegerprodukte des Jahres 2022 präsentieren – darunter auch die Evo Serie sowie Melomania 1+ von Cambridge Audio. Darüber hinaus werden beide Geräte bis Mai 2023 im Red Dot Museum in Essen sowie im Red Dot Design-Jahrbuch 2022 zu bewundern sein.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Die Melomania 1+ True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer sind in den Farben Schwarz und Weiß exklusiv im Cambridge Audio Webshop sowie im Amazon Webshop von Cambridge Audio für eine unverbindliche Preisempfehlung von 79,95 Euro erhältlich. Kostenlose Updates der Melomania App sowie der Melomania Touch Firmware stehen im iOS App Store sowie im Google Play Store bereit.

Die All-in One-Player Evo 75 und Evo 150 sind im Webshop von Cambridge Audio sowie im Fachhandel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen 2.999,00 Euro für den Evo 150 sowie 2.399,00 Euro für den Evo 75.

Bildmaterial

Aufmacherbild Melomania 1+:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_melomania_1+.jpg

Bilderpaket Melomania 1+:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_melomania_1+.zip

Aufmacherbild Evo:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_evo.jpg

Bilderpaket Evo:

https://cambridgeaudio.rtfm-pr.de/cambridgeaudio_evo.zip

ÜBER CAMBRIDGE AUDIO

Seit der Markteinführung unseres legendären Verstärkers P40 im Jahre 1968 verfolgen wir ein klares Ziel: Audiogeräte herzustellen, die einen originalgetreuen, reinen und natürlichen Klang erzeugen. Wir bei Cambridge Audio haben uns dem authentischen, unverfälschten „British Sound“ verschrieben. Unsere Mission ist die einfachste und reinste Art der Musik-Reproduktion. Dadurch erlebt man Musik genau so, wie Komponisten und Musiker es ursprünglich beabsichtigt haben.

Um dieses Ziel zu erreichen, ermitteln wir zunächst die jeweils bestmöglichen Komponenten, stimmen sie sorgfältig aufeinander ab und setzen sie zusammen. Einfach ausgedrückt: Wir nutzen unsere Expertise und Erfahrung, um die Barrieren zwischen dir und deiner Musik zu entfernen. Nichts wird hinzugefügt, nichts weggelassen.

Wir unterstützen aktiv Presse- und Verbraucherrezensionen all unserer Produkte und wir sind stolz darauf, dass Cambridge Audio Produkte übereinstimmend für ihren herausragenden Klang, Innovation und Hochwertigkeit geschätzt werden.

Firmenkontakt

Cambridge Audio

Gallery Court

Hankey Place ,

SE14BB London

+442079402200

cambridgeaudio@rtfm-pr.de

https://www.cambridgeaudio.com

Pressekontakt

rtfm GmbH | communication – content – consulting

Lars Schamicke

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

0911/310910-99

cambridgeaudio@rtfm-pr.de

http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.