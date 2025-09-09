busworld 2025: ZF zeigt Telematik-System „Bus Connect“ und neue Technologien für Busse

Das ZF-Portfolio ist auf der busworld in Halle 5, Stand 537 zu sehen.

Auf der Fachmesse busworld 2025 (4.-9. Oktober, Brüssel) präsentiert die ZF Group neue technologische Entwicklungen für die Busbranche. So zeigt das Unternehmen, wie es in der Transformation hin zu emissionsfreien Bussen mit gesteigerter Sicherheit und Intelligenz unterstützt und dabei neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Gesamtbetriebskosten (TCO) setzt. Zum ausgestellten Portfolio gehören der elektrische Zentralantrieb CeTrax 2 dual und neu entwickelte Achssysteme für die nächste Generation von Stadt- und Reisebussen. ZF zeigt auch den leisen und ölfreien Luftkompressor für Elektrofahrzeuge e-Comp Scroll, eine neue intelligente Luftversorgungseinheit sowie die neueste Version des elektronischen Dämpfungssystems CDC Skyhook. Zusätzliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) für mehr Sicherheit und zur Einhaltung von europäischen Vorschriften (GSR) sowie eine Reihe digitaler Tools zur Steigerung der Zuverlässigkeit, Performance und Cybersicherheit von Fahrzeug und Flotte werden ebenfalls zu sehen sein. Das ZF-Portfolio ist auf der busworld in Halle 5, Stand 537 zu sehen.

Steigerung der von Effizienz und Nachhaltigkeit

Elektrischer Antriebsstrang: Effiziente und leistungsstarke elektrische Antriebe sind entscheidend, um den Anforderungen von modernen Bussen im Regional- und Fernverkehr gerecht zu werden und gleichzeitig Emissionen zu senken. Der in-house entwickelte Antrieb CeTrax 2 dual mit einer Dauerleistung von 380 kW erfüllt diese Ansprüche und hilft zudem Busherstellern, existierende Fahrzeugplattformen dank seines kompakten Designs und des günstigen Leistungsgewichts einfacher zu elektrifizieren.

Achsen und Bremsen: Erstmals auf der busworld präsentiert ZF seine neuesten Achslösungen. Ebenfalls vorgestellt werden innovative Bremstechnologien wie das intelligente Bremssystem mBSP XBS und eine Lösung zur Reduktion der Bremspartikel-Emissionen.

Zusatzsysteme: ZF wird Technologien vorstellen, die die Elektromobilität unterstützen, darunter eine integrierte intelligente Luftversorgungseinheit, die auf der neuesten e-comp Scroll-Luftkompressions- und Luftmanagementtechnologie basiert. Ebenso wird ein Klimasteuerungssystem der nächsten Generation vorgestellt, das ein intelligentes Wärmemanagement in Elektrofahrzeugen ermöglicht.

ZF stellt außerdem sein neues System zur kontinuierlichen Dämpfungsregelung, CDC Skyhook, sowie die neueste pneumatische Federung OptiRide ECAS vor.

Sicherheitssysteme

ZF unterstützt die Busindustrie bei der Erfüllung der neuesten Anforderungen durch die EU-Verordnung zur allgemeinen Sicherheit (GSR II) mit einer modularen Palette von Fahrerassistenzsystemen (ADAS). Sie zielt auf den Schutz von Passagieren und ungeschützten Verkehrsteilnehmern in komplexen städtischen Umgebungen ab. Auf der Messe stellt ZF seine neuesten Erweiterungen der umfassenden ADAS-Lösungen vor………………. Lesen Sie hier weiter.