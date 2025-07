Bundespräsidialamt vergab Auftrag für bundesweiten Aktionstag

fischerAppelt, live marketing und Philipp und Keuntje sichern sich den Etat für den ersten deutschen Ehrentag

fischerAppelt, live marketing und die Werbeagentur Philipp und Keuntje (PuK), die zur fischerAppelt Gruppe gehört, haben sich den Etat für den ersten bundesweiten Ehrentag gesichert. Das Bundespräsidialamt beauftragte die beiden Agenturen mit den Werbeaktivitäten für den Aktionstag „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“, der am 23. Mai 2026 erstmalig stattfindet.

Ab sofort haben die beiden Agenturen das Leadmandat für die Implementierung, Aktivierung und die begleitende Kampagne zu diesem Ehrentag, der an den Geburtstag des Grundgesetzes erinnern soll. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verbindet als Initiator und Schirmherr damit einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger: Sie sind unter dem Motto „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle.“ eingeladen, gemeinsam ein sichtbares Zeichen für das gesellschaftliche Miteinander zu setzen.

Praktisch sollen mit der Unterstützung von Kommunen, Organisationen und Unternehmen das Bürgerengagement und das Ehrenamt am Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai deutschlandweit sichtbar werden. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) ist für die Durchführung des Gedenktages verantwortlich.

Die geplante Aktivierungskampagne verfolgt zwei Ziele: Sie soll Aufmerksamkeit erzeugen, aber vor allem auch Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme motivieren. Dafür sind Aktionen vor Ort, wie zum Beispiel Netzwerktreffen und Tage der offenen Tür, geplant. Das Ziel der Kampagne ist die maximale Beteiligung der Bevölkerung, um gemeinsam für Engagement, Zusammenhalt und Demokratie einzustehen.

Aktuell entwickeln die beiden Agenturen die Kommunikationsstrategie und die übergreifende Dramaturgie der Kampagne, die über alle Kommunikationskanäle zum Einsatz kommen wird. Der Start der Maßnahmen ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen.

Jennifer Bandholz, Head of Branch bei fischerAppelt, live marketing, freut sich über den Auftrag des deutschen Staatsoberhauptes: „Der Ehrentag setzt ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Engagement und unsere Demokratie. Die Kampagne soll nicht nur aufmerksam machen, sondern aktivieren: für ein Thema, das uns alle angeht.“

Aufträge aus der öffentlichen Hand sind für fischerAppelt keine unbekannte Größe. Zuletzt hat die Agentur die Kampagnen für den Veteranentag am 15. Juni 2025, zur Einführung der elektronischen Patientenakte (ePa) und zur Teilnahme an der Wahl der Hamburger Bürgerschaft gestaltet. Seit 2022 gehört auch der Etat vom „Kaufhaus des Bundes“ des Bundesinnenministeriums in den Verantwortungsbereich der Agenturgruppe.

Seit Ende 2022 ist fischerAppelt, live marketing Rahmenvertragspartner für Großveranstaltungen des Bundespräsidenten und betreut vor dem Hintergrund das jährliche Bürgerfest des Staatsoberhauptes.

