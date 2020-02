Bürgermeister Wahl 2020 in Neutraubling

Ökologie und Ökonomie für die Stadt Neutraubling!

Professor Dr. Edwin Schicker: Der promovierte Diplom-Mathematiker mit einem Lehrstuhl für Informatik an der OTH Regensburg (Fakultät für Informatik und Mathematik) hat ein Faible für flache Hierarchien und direkte Kommunikation. Sein Antrieb sich für das erste Amt in der Stadt Neutraubling zu bewerben, ist für ihn seine tiefe Verbundenheit zur Stadt Neutraubling und den Bürgern. Er sieht es als beste Chance soziale und ökologische Gerechtigkeit in Neutraubling zu verwirklichen.

Sein „grünes Gewissen“ wurde mit bzw. nach der Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl wachgerüttelt. Dann kamen die Wirren rund um die atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und direkt vor der „Haustüre“ stand die asbestverseuchte alte Realschule in Neutraubling, die tatsächlich Todesopfer forderte und Edwin Schicker konnte sich erfolgreich für deren Abriss stark machen.

Politisch „aktiv“ – ist er seit rund einem viertel Jahrhundert als „Aktiver Bürger“, seit 18 Jahren Stadtrat, davon 12 Jahre Fraktionsvorsitzender der „Aktiven Bürger“ und seit sechs Jahren Kreisrat – eine geballte Menge an Erfahrung!

Er ist mit Ingrid Schicker verheiratet, sie haben zwei gemeinsame Kinder. Sie ist sein Ruhepol, die ihn erdet und seinen Blick immer wieder auf die Benachteiligten in unserer Gesellschaft und vor allem in unserer Stadt lenkt. Ingrid Schicker leitet die Kleiderstube in Neutraubling.

Ökologische Politik kann nichts sofort und auch nichts schneller, aber es ist ein Politikstil der eine Stadt nachhaltig prägt, auch für nächste Generationen. Für günstigen Wohnraum, ein soziales Gewissen, einen ressourcensparenden und vor allem preisgünstigen öffentlichen Nahverkehr. Nebenbei erwähnt geht Dr. Schicker mit seinen ca. 35.000 Rad-Fahrkilometern mit positiven Beispiel voran. Nicht fordern, sondern vormachen ist typisch Edwin Schicker. Er weiß, dass Neutraubling ein Verkehrskonzept braucht, das sich nicht ausschließlich am PKW orientiert. Er weiß auch, dass Neutraubling und vor allem seine Umgebung eine leistungsfähige Infrastruktur für Gewerbe und Industrie braucht. Beispielsweise hat er dazu dem Landratsamt einen intelligenten und dort intensiv diskutierten Vorschlag unterbreitet, der ohne den sogenannten „Stich“, einer neuen Straße von Niedertraubling nach Neutraubling auskommt. Der hieraus für Neutraubling zusätzlich entstehende Verkehr kann nicht der Wunsch der Bürger sein. Neubaugebiete mit u.a. jungen Familien mit Kindern entstehen genau in der Peripherie in der die Gesundheitsbelastung zunehmen würde. Das ist so Edwin Schicker heute nicht mehr zeitgemäß.

Edwin Schicker zeigt Engagement in Neutraubling und über die Stadt hinaus

Er ist stellvertretender Vorsitzender des „Verbands der Hochschullehrer in Bayern“ (VHB): Auch die Förderung des künstlerischen Nachwuchses liegt ihm am Herzen und überhaupt die Förderung von Kunst und Kultur in der Region z.B. gestaltet er den Vereinsvorsitz des „Musikförderkreises Köfering-Neutraubling“ seit rund 7 Jahren.

Der Professor ist mit Behörden in der Region, mit Großkonzernen und mit der Forschung vernetzt. Doch er ist nicht der typische Politiker, denn er vermag an der Kasse, an der Tankstelle, beim Minigolf-Spiel einfach nur „Edwin“ zu sein. Er ist ein zugänglicher Ansprechpartner für Jung und Alt. Neutraubling könnte mit Prof. Dr. Edwin Schicker in eine neue Ära ökonomischer, gesunder und nachhaltiger Stadtpolitik gehen. Die Bürger haben am 15. März 2020 die Wahl für Dr. Edwin Schicker zu stimmen. Mit Dr. Schicker haben Sie auf fast allen Wahlbögen die Möglichkeit ein Zeichen für aktive, grüne Politik zu setzen. Er steht als Kreisrat für die Grünen zur Wahl steht, er kandidiert für das Amt des Bürgermeisters von Neutraubling und Sie finden ihn auf Platz 1 der Liste 2, einer Listengemeinschaft der „Aktiven Bürger für Neutraubling“ und dem „Bündnis 90 – Die Grünen. Liste 2 wählen bedeutet einen positiven Umbruch für Neutraubling zu wählen!

Verein:

Die Aktiven Bürger für Neutraubling e.V. sind eine unabhängige Wählervereinigung und wurden 1996 gegründet. Die Aktiven Bürger verstehen sich als Alternative zu den sogenannten etablierten Parteien.

Die Aktiven Bürger sind mit zahlreichen Stadträten im Neutraublinger Stadtrat vertreten.

Die Aktiven Bürger sind nicht an Vorgaben gebunden. Es gibt keinen Dachverband wie bei den großen Parteien. Wir treten daher unabhängig von Ideologien der Parteien für unsere Heimatstadt Neutraubling ein. Große thematische Überschneidungen ergeben sich dennoch mit Bündnis 90 Die Grünen, bei denen nicht zuletzt Dr. Edwin Schicker den Kreisrat stellt, daher hat man sich entschlossen gemeinsam eine Wahlliste 2 zu bilden.

Ziele:

Klimaschutzziele als Kompass für Entscheidungen

Flächenfraß beenden

Plant-for-the-Planet: 1000 neue Bäume für Neutraubling

Dachbegrünung fördern für gesundes Klima

Photovoltaik erheblich ausbauen

Kommunale Energieversorgung weiterhin auch in städtischer Verantwortung

Sichere Fuß- und Radwege – insbesondere zu den Schulen

Verkehr verstärkt um unsere Stadt herumleiten

ÖPNV attraktiver gestalten

Lückenloser Lärmschutz entlang der Brückenauffahrt Walhallastraße / Staatsstraße 2145

Nachhaltige Stadtentwicklung – Balance von Ökonomie, Ökologie und sozialen Zielen

Dialog zwischen Stadtrat und Wirtschaft intensivieren

Kommunale Förderung für nachhaltig wirtschaftende Betriebe

Digitale Verwaltung voranbringen

Geförderten Wohnungsbau aktiv angehen – auch in städtischer Hand

Interkulturelles Zusammenleben stärken

Soziale Einrichtungen und Vereine unterstützen

Jugendarbeit und Kinderbetreuung fördern

Zusammenleben von Jung und Alt noch stärker in den Blickpunkt rücken

