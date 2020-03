Ostern ist ein Fest mit vielen Traditionen und Bräuchen wie z.B.:

Ostereier – Eier sind schon immer ein Symbol für die Fruchtbarkeit, das Leben und den Neuanfang gewesen. Das Suchen, der zu Ostern bunt bemalten Eier, ist schon seit Jahrhunderten ein Spaß für Groß und Klein.

Osterfeuer – Es soll böse Geister und den Winter vertrieben.

Ostermesse in Rom – Katholische Christen feiern zusammen mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche am Ostersonntag eine Messe auf dem Petersplatz in Rom.

Osterlamm – Es gilt als Opfergabe und Osterschmaus.

Osterbrot – Aufgrund der Armut vieler Menschen früher konnten sich nicht alle ein Lamm leisten. Stattdessen wurde aus einem süßen Teig ein Lamm gebacken.

Ostergeschenke – Inzwischen ist es weit verbreitet, dass zu Ostern auch kleine Geschenke gemacht werden. Meist in Form eines Osternestes mit bunten Eiern, Süßes oder kleinen Präsenten.

Hier eine kleine Auswahl an Büchern, womit man seinen Lieben zu Ostern eine Freude bereiten kann.

Kleiner mutiger Hase Hoppel, Weihnachtshase und Osterhase

Zwei liebenswerte Ostergeschichten. In der ersten wird von dem kleinen Hasenjungen Hoppel erzählt, der sich mutig dem Hahn Oskar stellt und das Osterfest rettet. Der Weihnachtshase sorgt in der zweiten Geschichte für Überraschung beim Osterhasen. Ob es dann auch besondere Ostereier für die Kinder gibt?. Dieses Buch ist als Wendebuch gestaltet und kann sowohl auf Deutsch als auch in Niederländisch gelesen werden.

Streik der Buntstifte

Die Buntstifte fühlen sich nicht mehr wohl in ihrer Hülle. Sie finden, dass die Kinder nicht gut genug auf sie aufpassen und überlegen, was sie unternehmen können, damit es ihnen wieder besser geht. Tatsächlich gibt es eine Lösung des Problems … ein kleiner Junge versteht die Sprache der Buntstifte. Doch niemand will dem Kind Glauben schenken und sein Wunsch nach mehr Ordnung in der Federschachtel wird nur belächelt. Die Bunt- und Bleistifte sowie alle anderen Schreibgeräte treten in den Streik …

Julia_Julija: Für Märchen ist man nie zu alt – Nikada nije prestar za bajke

Julia hüpfte ungelenk auf ihren sehr dünnen Beinen zurück zum Badehandtuch. Sie strahlte über das ganze Gesicht. So sehr hatte sie sich gewünscht, einmal ans Meer zu fahren. Die Wellen an ihren Füßen zu spüren, das Salz auf ihrer Haut zu fühlen.

Hannah war stolz auf ihre Tochter. Julia hatte nie aufgegeben, tapfer alles ertragen. Das Hier und Jetzt war die Belohnung.

Julija je nespretno skakala na svojim vrlo tankim nogama natrag na ručnik. Blistala je od uha do uha. Toliko je željela jednom otići na more. Osjetiti valove na svojim nogama, osjetiti sol na koži.

Hannah je bila ponosna na svoju kćerku. Julija nikada nije odustala i hrabro je podnosila sve. Ovdje i sadašnjost bila je nagrada.

HEIN BRUMMER erzählt Seemannsgarn

Hein Brummer ist ein Seemann. Einer, der gerne Seemannsgarn spinnt. Er erzählt von Abenteuern, dass sich die Balken biegen: vom Klabautermann, dem Meereskönig Neptun und natürlich von seiner Haifischfreundin Jette. Wusstet ihr, dass ein Haifisch gerne Rum trinkt? Nicht zu vergessen die Begegnung mit dem Klabautermann, dem Hein Brummer bei seiner ersten Reise als Schiffsmaat begegnet.

Susi Strohhut

Susi Strohhut ist eine kleine, ungezogene Hexe, die selten, eigentlich nie, das macht, was sie soll. Ihre Freunde, Corax – ein schwarzer Rabe, und Hieronymus – ein Feuerdrache, haben manches Mal ihre liebe Not mit ihr.

Warum muss Susi Strohhut auch das große Zauberbuch der Großmutter mopsen? Und muss die kleine Hexe wirklich überall ihre Nase hineinstecken?

Ob alles im gut ausgeht? Lest selbst, in welche Schlamassel sich Susi Strohhut hineinmanövriert.

Die Spiral-Insel

Die einer Spirale ähnliche Insel erhebt sich mit steil abfallenden Klippen hoch aus dem Meer. Beherrscht wird diese Insel, in deren Erdinnerem das Feuer der Ewigkeit lodert, von der Königin der Zeit. Mit ihr bewohnen mystische Wesen wie zum Beispiel der Phönix, der Feuergeist, das Einhorn mit dem goldenen Horn, die Baumhirten, Zwerge, die Winde, der Greif und viele mehr das Eiland.

Eine Flaschenpost erreicht die Insel. In ihr der Hilferuf eines Jungen – Gero. Er lebt mittlerweile in einer Baumhöhle, da die Städte keinen Lebensraum mehr bieten. Das Kind hat von der sagenhaften Spiralinsel gelesen und bittet die Bewohner, seine Welt zu retten.

Der Fürst der Finsternis vereint die Kreaturen der Unterwelt, um den Aufstand des Guten zu verhindern.

Ein Kampf um die Erde beginnt.

Kasperl und Püppi unterwegs in Österreich

Kasperl wohnt in Kasperlhausen. Soweit so gut und das habt ihr euch sicher auch schon gedacht. Kasperls Freundin Püppi ist sehr reiselustig. Daher beschließen die beiden, eine Reise durch Österreich zu unternehmen. Sie wollen Hauptstädte des Landes oder auch Sehenswürdigkeiten besuchen. Sowohl Kasperl als auch Püppi fahren gerne mit dem Zug. Das ist viel entspannender, als mit dem Auto irgendwo im Stau zu stehen. Außerdem können beide die vorüberziehende Landschaft betrachten oder auch mal ein Nickerchen machen.

Wer den Kasperl kennt, kann sich vorstellen, dass es manchmal ziemlich lustig zugeht. Püppi findet das allerdings nicht immer zum Lachen.

Komm doch einfach mit auf diese Reise. Lerne ein bisschen Österreich kennen und freue dich auf lustige Begebenheiten mit Kasperl und Püppi.

Die Flickenhexe

Ihr denkt, dass ihr Hexen kennt? Seid ihr sicher? In diesem Buch lernt ihr jedenfalls die Flickenhexe kennen, erlebt, wie sie den Streit mit den Gurkenhexen schlichtet, erfahrt, weshalb das Haus der Porzellanhexe in Scherben gegangen ist und warum die Seifenblasenhexe keine eckigen Seifenblasen mit Marmeladefüllung machen kann. Zudem macht ihr Bekanntschaft mit der Gewitterhexe, der Mondhexe, der Safthexe und einigen mehr.

