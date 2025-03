Buchtipps zum Jahrestag 80 Jahre Kriegsende am 8. Mai 2025

Am 8. Mai 2025 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Der Rückblick auf dieses historische Ereignis gewinnt durch den Krieg in der Ukraine, verbunden mit der aktuellen Diskussion um Wehrtüchtigkeit, Aufrüstung und die militärische Bedrohung eine besondere Bedeutung. Wir stellen zwei Bücher vor, mit denen das Verständnis für das historische Geschehen mit der Gegenwart verknüpft wird.

„Mit dir durch dick und dünn?“ (ISBN 978-3-95716-336-3) ist ein Geschichtsbuch, das sich flüssig und spannend lesen lässt, ohne oberflächlich zu sein. Uwe Klöckner-Draga dokumentiert mit einzigartigem Archivmaterial die Geschichte der „Kaiserin“ Hermine und der Sängerin Rose Rauch.

Prinzessin Hermine von Schoenaich-Carolath ging als zweite Ehefrau des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. in die deutsche Geschichte ein. Obwohl sie Wilhelm erst nach dessen Demission geheiratet hatte, ließ sie sich „Kaiserin“ nennen. Die populäre Sängerin und Filmschauspielerin Rose Rauch wurde zum Mitglied der Familie, als sie Hermines Sohn Ferdinand heiratete und damit zur Schwiegertochter des Kaiserpaares wurde.

Der persönliche Kontakt zu der Künstlerin Rose Rauch ermöglichte dem Autor den Zugang zu einer Fülle privater Fotos, Aufzeichnungen und zu unveröffentlichtem Archivmaterial. Uwe Klöckner-Draga dokumentiert die Verflechtungen des deutschen Adels und dessen politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Das Buch spiegelt geschichtliche Ereignisse vom frühen 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, von der nach-napoleonischen Zeit, dem Ersten Weltkrieg, den politischen Machtkämpfen der Weimarer Republik und dem Erstarken der Nationalsozialisten bis hin zur Kapitulation eines zerstörten Deutschland nach einem wahnsinnigen Krieg. Im Vordergrund stehen die persönlichen Höhen und Tiefen eines Künstlerlebens in einer politisch unruhigen Zeit, die Beziehungen und Überzeugungen einiger Mitglieder der hocharistokratischen Familie, in der die Sängerin Rose Rauch wie ein Fremdkörper abgestoßen wird.

Klöckner-Draga erzählt spannend aus dem Leben des Hochadels und dem Verhältnis zwischen Nazis und Filmstars. Er belegt die historischen Entwicklungen mit akribisch recherchierten Details. Tagebuchaufzeichnungen verschiedener Personen am kaiserlichen Hof verdeutlichen persönliche Einschätzungen, Strategien und Irrtümer. Persönliche Beziehungen und Familienverhältnisse fließen in ein europaweites Netzwerk ein, das Einfluss auf die Politik und das gesellschaftliche Leben hat. Existenznöte, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg, lösen manchenorts das Standesbewusstsein und soziale Abgrenzungen ab – aber längst nicht überall.

Im Herbst 1944 wurde das sudetendeutsche Hermannstadt von russischen Truppen eingenommen. Nach einem Jahr der Angst wurde der damals achtjährige Alfred Langer mit seiner Familie aus ihrer Heimat vertrieben. Niemand konnte ahnen, dass der kleine Junge später ein erfolgreicher Geschäftsmann in den USA werden würde. Seine berührende Lebenssaga hat Alfred Langer in „Ein neuer Anfang“ (ISBN 978-3-95716-090-4) aufgeschrieben: Die wahre Geschichte eines sudetendeutschen Auswanderers, der in Amerika sein Glück fand.

Das idyllische Leben der Familie Langer, die seit Generationen im kleinen sudetendeutschen Hermannstadt ansässig war, wurde jäh mit der Ankunft der russischen und tschechischen Armee beendet. Erst wurden die Familie und ihre Nachbarn von den Besatzern mit Verachtung und üblen Schindereien behandelt, dann aus ihren Häusern gezwungen und unter unbeschreiblichen Bedingungen in Viehwaggons zu ihnen noch unbekannten Zielen verfrachtet. Sie verloren alles, was sie hatten. Nur ihr unerschütterlicher Glaube an Gott stärkte sie, um die Not und Hindernisse, mit denen ihr Leben geprüft wurde, schließlich zu überwinden.

„Ein neuer Anfang“ ist Alfred Langers fesselnde, inspirierende und oft herzzerreißende, wahre Lebenssaga. Er ist angereichert mit Fotos und liebenswerten Anekdoten aus seiner Kindheit im Sudetenland, beschreibt die Schrecken, die folgten, aber auch glückliche Fügungen und Begegnungen im oberfränkischen Selbitz und später, als er auf der Suche nach dem amerikanischen Traum auswanderte. Alfred Langers Beharrlichkeit, Entschlossenheit und Überzeugung machen Mut, große Hindernisse zu überwinden.

