Buchtipps: Literarisches Helau – Humorvolles zur Faschingszeit

Ob Fasching, Fasnacht oder Karneval – in ganz Europa herrscht in der „fünften Jahreszeit“ Ausnahmezustand. Humor ist Trumpf. Diese Bücher aus dem Verlag Kern liefern Stoff für launige Vorträge oder Anregung zu Büttenreden. Auch jenseits der tollen Tage lässt sich mit den Texten in Reim und Prosa so manche gesellige Runde gut unterhalten.

In „Meine Geliebte, das Chamäleon“ (ISBN: 978-3-95716-272-4) betrachtet Elmar Erhardt das Liebesleben und anderes in frechen und schrägen Reimen. Wollen Sie wissen, warum ein Chamäleon eine schwierige Geliebte sein kann? Warum Igel beim Liebesspiel Probleme mit den Stacheln haben? Was mit einer kriminellen Säge passiert ist? Warum Nacktschnecken gefährlich leben, wenn sie zu FKK gehen? Was eine Tanne in einer Wanne macht oder warum ein Papagei nicht mehr sprechen will? Mit schrägen Perspektiven philosophiert der Freiburger Autor und verdichtet nicht-alltägliche Einfälle in Versform. Dabei schreckt er vor schwarzem Humor ebenso wenig zurück wie vor Erotik – allerdings in überraschenden Zusammenhängen. Elmar Erhardt lebt in Freiburg im Breisgau.

Viele Beobachtungen des Alltags sind Ursula Dippe einen Vers wert. Ob Enkel oder Sport, Gartenarbeit oder Geselligkeit, moderne Elektronik oder nostalgische Erinnerung: Mit Humor fasst die Autorin das Leben als Seniorin in Reime. So animiert sie mit „Schmunzelst du?“ (ISBN: 978-3-95716-273-1) ihre Leserinnen und Leser zu einem Lächeln.

Kreativ war die Erfurterin schon immer. Als gelernte Schneiderin hatte sie sich früher ihren Lebensunterhalt verdient. Seit sie in Rente ist, hat sie ausreichend Muße, um sich einem anderen „Stoff“ zu widmen – der Sprache und der Beobachtung der alltäglichen Vorgänge, über die sie staunt oder den Kopf schüttelt, sich freut oder ärgert. Ein Buch zum Vortragen und Verschenken.

Wilhelm Buschs weltberühmtes Buch von „Max und Moritz“ hat einen Stil geprägt: Geschichten in Versform – beileibe nicht nur für Kinder -, die mal mit Humor, mal mit freundlicher Belehrung eine Moral vermitteln oder mit präziser Überzeichnung die kleinen Schwächen des Lebens nachzeichnen. Es klingt wie bei Wilhelm Busch, wenn Werner Schwuchow mit scharfem Blick und spitzer Feder die Welt betrachtet. Er blickt auf die Erde, das Universum, das menschliche und allzu menschliche Dasein. „Wir und die Welt“ (ISBN: 978-3-95716-172-7) kommentiert in Versform Privates und Politisches. Mit Humor und schrägen Perspektiven philosophiert der Autor über Dünkel und Unvermögen, über eigenartige Zeitgenossen unter Kollegen und Nachbarn, über seine thüringische Heimat und die große Welt. 2017 erhielt Werner Schwuchow den Hans-Huckebein-Preis, der für satirische und humoristische Versdichtung im Sinne Wilhelm Buschs vergeben wird.

Trübsinn hat Hausverbot, wenn Gabriele Schienmann mit „Berliner Schnauze“ ihre fröhlichen Ansichten über die Welt, das Älter-Werden, Kinder und Maulwürfe und so manches mehr vorstellt. „Pralles Leben“ eben (ISBN 9783957161-239). Immerhin ist Humor der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Und schließlich ist jeder Tag, den man „über“ den Radieschen verbringt, erfreulich. Emma bemerkt augenzwinkernd, sie sei nun im Leistungsabfall der mittleren Jahre angekommen. So erzählt Gabriele Schienmann in ihrem anekdotischen Buch zwar ein bisschen von gestern, ist aber aktiv im Hier und Heute. Gabriele Schienmann ist diplomierte Juristin und lebt vor den Toren Berlins.

In „Verzwickt und angerissen“ (ISBN 978-3-95716-223-6) entführt Madeleine Dunja in eine Welt voller Überraschungen. Der Untertitel „Einblicke in das Leben von Minderheiten“ ist hier ironisch gemeint. Madeleine Dunja lässt das Gemüse im Kühlschrank ein Eigenleben führen, trifft auf verdächtige Regenwürmer. Oder sie verfolgt Schweine, die in geheimer Mission mit Zylinder und Spazierstock durch die Straßen schlendern. Beim Lesen fragt man sich, ob man gerade in einen skurrilen Traum abtaucht oder ob man über die Parallelen zu den realen Tücken des Alltagslebens herzlich lachen soll.

Unter Überschriften wie „Die Käseorgie“, „Der Wurstkomplex“ oder „Verbrecherregenwurm“ liefern 34 Texte Kostproben der übersprudelnden Phantasie und des schwarzen Humors der Autorin. Noch dazu delegiert sie die Autorenschaft an ein freches, politisch unkorrektes Schweinchen namens „Bixi Schweino“. Dieses schreckt vor schwarzem Humor ebenso wenig zurück wie vor indiskreten Kühlschrank-Einblicken und erotisch unterlegten Dialogen – sau-frech eben.

Elgersburg gibt es wirklich – ein ehemaliger Kurort mit trutziger Burg, malerisch am Nordrand des Thüringer Waldes gelegen. Herbert Schidas 12 gereimten Mittelalter-Geschichten „Bruder Reinhold und Graf Bertel“ (ISBN 978-3-95716-261-8) sind frei erfunden – aber höchst unterhaltsam und humorvoll präsentiert. Seinem Rang entsprechend neigt der Graf Bertel zu autoritärem und machbewusstem Gehabe, doch es zeigt sich, dass er immer etwas zu großspurig auftritt. Der Mönch Reinhold tritt, wie es seinem Stand entspricht, bescheiden auf, doch er ist pfiffig und gewitzt. Unter diesen Vorzeichen erleben die beiden miteinander allerlei Episoden, die mit 36 Aquarellen der Wiener Malerin Rosa Bauer illustriert werden.

