Wann haben Sie das letzte Mal Ihrem Kind vorgelesen?

Warum Vorlesen so wichtig ist

Kinder, die gut lesen können, haben es im Leben leichter. Lesekompetenz ist die beste Grundlage für eine gute Entwicklung der Kinder, sowohl für ihre Konzentrationsfähigkeit als auch für ihre Vorstellungsgabe, ihr logisches Denken und ihr Einfühlungsvermögen. Kinder, denen schon in frühen Jahren vorgelesen wird, haben es später beim Lesenlernen um ein Vielfaches leichter.

Quelle https://www.carlsen.de/eltern/tipps-fuer-eltern/vorlesetipps

Buchtipps aus dem Karina-Verlag, die sich gut zum Vorlesen eignen:

Teddy reist ins Traumland

Als Teddy von der Traumfee Lin erfährt, dass SEINE Nelli jede Nacht ohne ihn ins Traumland reist, ist er entsetzt.

Kurz entschlossen setzt er sich auf eine Traumwolke und fliegt ihr hinterher.

Gemeinsam mit dem blauen Drachen Bo sucht er nach ihr auf den vielen Inseln im großen Meer der Träume.

Eine spannende Reise beginnt…

Ein wunderbares Vorlesebuch, mit reichhaltigen Illustrationen, für Kinder ab 3 Jahren.

Stabile Hardcoverausführung.

Zur Guten Nacht bis Aufgewacht

Ein Buch voller Geschichten und Liedern zum Einschlafen und Träumen, aber auch zum fröhlichen Aufwachen am Morgen. Liebevoll illustriert von Simone Zacharias.

Schlafenszeit: Nichts ist schöner für ein Kind, als wenn es mit einem kleinen Gedicht oder Lied zur guten Nacht ins Bett gebracht wird. Mit diesem Ritual schläft und träumt es sich gleich viel besser.

Aufwachzeit: Mit den kleinen Aufwachgedichten und -liedern im Buch, wird Ihr Kind sanft geweckt und startet gut gelaunt in den neuen Tag.

Das Buch ist mit 24 bunten Bildern illustriert.

60 Seiten

Fridolin, der Fliegenpilz

Sebastian besucht mit seiner Familie einen Jahrmarkt. Von dem bunten Treiben ist er begeistert – aber noch mehr von einem großen Fliegenpilz aus Plüsch, der als Tombolapreis ausgestellt ist. So gerne hätte er diesen!

Wird sein Wunsch in Erfüllung gehen und welche Abenteuer warten auf den kleinen Jungen? Ein Selbst- und Vorlesebuch für Kinder ab 4 Jahren.

Mortimer Smok: Ein kleiner Drache erobert die Welt

Der kleine Drache Mortimer Smok ist ein ganz normaler Drachenjunge. Er ist neugierig und wissbegierig, aber vor allem ist er ausgesprochen abenteuerlustig. Ein ganz normales Drachenkind eben. Bis auf eine klitzekleine Kleinigkeit …

Mortimers Abenteuer sind zum Vorlesen oder Selberlesen gedacht. So, wie der kleine Drachenjunge die Welt entdeckt und Neues lernt, erfahren kleine Zuhörer und junge Leser auf unterhaltsame Weise allerlei Wissenswertes.

Die Idee zu Mortimer Smok entstand bereits im Jahr 2014. Erste Abenteuer des kleinen Drachen wurden bereits als E-Book veröffentlicht. Nun wurden die Geschichten überarbeitet, um einige spannende Drachenabenteuer ergänzt und mit zahlreichen Bildern liebevoll illustriert.

Derzeit versendet der Karina-Verlag wegen der Corona-Einschränkungen versandkostenfrei!

Mehr Infos: https://www.karinaverlag.at/