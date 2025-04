Buchtipp: Lisas Abenteuer in Melandrien – Band 2, Viola de Galgóczy

Die Deutsche Literaturgesellschaft freut sich, die Veröffentlichung des zweiten Bands der gefeierten Fantasy-Reihe „Lisas Abenteuer in Melandrien“ von Viola de Galgóczy bekanntzugeben. Mit dem Titel „Lisas Abenteuer in Melandrien – Band 2“ setzt die Autorin die faszinierende Reise der Protagonistin Lisa in der bezaubernden Welt von Melandrien fort. Zum Inhalt: Lisa ist entsetzt: Ihr Lieblingsbaum wurde gefällt! Untröstlich zieht Lisa sich in ihr Zimmer zurück. Wie traurig war doch alles hier, und wie schön war es dagegen im fantastischen Traumland Melandrien! Niedergeschlagen betrachtet Lisa die goldene Blüte, ein Abschiedsgeschenk ihrer melandrischen Freunde. Auf einmal beginnt das Schmuckstück zu leuchten und zieht Lisa in einen grünlich schimmernden Lichtstrudel hinein! Lisa erwacht und wird von Ludnô, der weisen Frau der Krautlinge, und zwei tollpatschigen Zwerginnen begrüßt: „Willkommen, Lisa, ja, willkommen!“ Hoch erfreut, wieder in Melandrien zu sein, stellt Lisa jedoch bald fest, dass während ihrer Abwesenheit schlimme Dinge geschehen sind. Die Krautlinge leiden unter einer Hungersnot, die wilden Dryaden in den Großen Wäldern rüsten sich zum Kampf gegen die Zwerge, und Lisas Freunde Tom und Fritz sind wie vom Erdboden verschluckt. Kann Lisa ihren Freunden helfen, und wird sie je wieder den Weg nach Hause zurückfinden? Viola de Galgóczy erweitert die bereits lebhafte und detailreiche Welt von Melandrien mit neuen Charakteren und Orten. Die eindrucksvolle Mischung aus magischen Abenteuern, persönlicher Entwicklung und unerbittlichen Naturkräften sorgt für ein spannungsreiches und emotional aufgeladenes Leseerlebnis. »Als Tolkien-Bewunderin habe ich viel fantastische Literatur gelesen und liebe es, in erfundenen Ländern literarisch spazieren zu gehen. Darüber hinaus gehört es zu meinem Beruf als Sängerin, sich in verschiedenste Rollen, Sprachen und Situationen hineinzufühlen und aus diesen heraus auf der Bühne zu agieren und musikalisch zu interpretieren. Es bereitete mir großes Vergnügen, Melandrien mit all seinen Bewohnern vor meinem geistigen Auge entstehen zu lassen, Lisa und Tom auf ihren Abenteuern zu begleiten und zu versuchen, alles in geeignete Worte zu fassen.« Wichtig ist der Autorin, die Jugend wieder mehr fürs Lesen zu begeistern und ihr zu vermitteln, dass in dieser hektischen Zeit der Druck, unter dem sie steht, sie nicht formen darf. „Lisas Abenteuer in Melandrien – Band 2“ bietet nicht nur einen fesselnden Plot, sondern auch tiefgehende Themen wie Freundschaft, Familie und die Bedeutung von Eigenverantwortung. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die bereits den ersten Teil geliebt haben und für Neuleser, die in eine neue magische Welt eintauchen wollen. Der zweite Band von „Lisas Abenteuer in Melandrien“ ist ab sofort in allen wichtigen Buchhandlungen und online erhältlich. Gern senden wir Ihnen ein kostenloses Exemplar zu. Buchdaten: ISBN 978-3-03831-316-8, Lisas Abenteuer in Melandrien – Band 2, Viola de Galgóczy, Taschenbuch, 480 Seiten, 12,80€/ 14CHF, Verlag Deutsche Literaturgesellschaft Über die Deutsche Literaturgesellschaft Der Verlag der Deutschen Literaturgesellschaft vereint unter seinem Dach Autoren ganz verschiedener Genres. Politik, Geschichte, Biografien, Belletristik und Kinderbücher finden sich im Programm. Allen ist eines gemeinsam – es sind besondere Titel mit teils außergewöhnlichen Hintergründen. Dieser anspruchsvolle und exklusive Mix hebt die Deutsche Literaturgesellschaft vom klassischen Verlags-Mainstream ab. Unbekannte Autoren erhalten ebenso wie Erfolgsautoren oder prominente Personen die Möglichkeit, sich mit ihrem Buch zu verewigen. Erfahren Sie mehr unter: www.deutsche-literaturgesellschaft.de