Buchtipp: Lesenswerte neue Romane aus dem Verlag Kern

Neuorientierung und Aufbruch, Liebe und Schicksalsschläge, Glück und Scheitern – das ist der Stoff für einen guten Roman. Wir stellen vier Romane aus dem Buchprogramm des Verlag Kern vor.

Kerstin Fischer gelingt mit „Simons Linien“ (ISBN 978-3-95716-393-6) ein eindrucksvolles Porträt eines jungen Mannes, der zwischen Verlusten, Liebe und der Anonymität der Großstadt nach seiner Identität sucht. Der Roman ist ein bewegendes Werk über Scheitern, Hoffnung und die Sehnsucht nach einem Neubeginn.

Simons Jugend ist geprägt von der Krankheit seiner Mutter, einer gescheiterten Liebe und dem Abbruch seines Abiturs. Seine Freizeit verbringt er mit dem Zeichnen mit Bleistift. Als er auf den jüdischen Künstler Arthur Eulen trifft, wird dieses für ihn zum Mentor, Vorbild und zur Inspirationsquelle. Beide verbindet die Leidenschaft zur Kunst: Für Simon war das Zeichnen mit Bleistift schon immer ein Ausdruck seiner Träume, inneren Konflikte und eine Zuflucht. Gemeinsam mit Arthur wagte er seine erste Ausstellung als Bleistiftkünstler, doch die ersehnte Anerkennung bleibt aus. Er verliebt sich in Kaja, deren Lebensfreude Simon Hoffnung gibt. Doch Kaja trägt ein schweres Schicksal – sie ist an Krebs erkrankt. Nach ihrem Tod verliert Simon zunehmend den Halt. Er landet auf der Straße und macht sie zu seinem Sehnsuchtsziel „Indien“ – einem Ort der Freiheit, aber auch der Einsamkeit und des Kampfes.

„Der Haka-Tänzer“ (ISBN 978-3-95716-380-6) von Petra Augstein ist ein Roman, der die Herzen von Neuseeland-Fans höherschlagen lassen dürfte.

Darin vereint Petra Augstein eine Liebesgeschichte mit einer geheimnisvollen Botschaft und die Hommage an das schöne Land „am anderen Ende der Welt“, das für viele Menschen aus Europa ein Sehnsuchtsort ist.

Miriam, eine junge Frau in einer unglücklichen Beziehung, hat einen häufig wiederkehrenden, beängstigenden Traum: Ein tätowierter Mann zeigt ihr einen hakenförmigen Jadeanhänger und flüstert Worte in einer ihr unbekannten Sprache. Nachdem sie herausfindet, dass der Traum etwas mit Neuseeland zu tun haben muss, entschließt sie sich, das Land zu bereisen, um der geheimnisvollen Botschaft auf die Spur zu kommen. Sie erfährt, dass Hinemoa, eine weise Maori-Frau, das Symbol für sie deuten kann, und macht sich auf die Suche nach dieser Frau. Unterwegs begegnet sie dem Neuseeländer Marc, der aus anderen Beweggründen ebenfalls nach Hinemoa sucht.

Die beiden geraten in ein Reiseabenteuer durch den Urewera Nationalpark, über die Cook Strait zur Westküste der Südinsel, von dort in die Weinlandschaft der Ostküste und zurück in die Gegend von Rotorua. Als sie endlich Hinemoa treffen, entfaltet sich ein Geheimnis aus einem früheren Leben. Der tätowierte Haka-Tänzer aus dem Traum führte Miriam durch das Hei-Matau-Symbol zur inneren Befreiung.

Der österreichische Autor Ernst Luger hatte zuvor vor allem Kurzgeschichten veröffentlicht.

Sein erster Roman „Fetzenimperium“ (ISBN 978-3-95716-381-3) ist eine Familiensage um einen Großindustriellen. Alles dreht sich um Reichtum, Disziplin, Herrschaft, Erbschaftsstreit und dem harten Weg, die Fesseln einer herzlosen Vergangenheit zu lösen. Nach dem Tod des tyrannischen Familienpatriarchen müssen sich sein Sohn und seine Tochter, die längst der Familie entfremdet sind, erneut mit ihrer Beziehung und dem Unternehmen auseinandersetzen. Während die Geschwister sich über ihr Erbteil streiten, müssen sie schmerzlich zur Kenntnis nehmen, dass ohne Zusammenhalt in der Familie und Hilfe von Freunden nichts weitergeht und der endgültige Bruch droht.

Es ist nicht einfach, erwachsen zu werden.

Besonders dann nicht, wenn ein junger Mensch plötzlich aus seiner vertrauten Umgebung herausgerissen wird. So geht es Liz Tally, Sie spielt die Hauptrolle im Debut-Roman „Breaking free“( ISBN 978-3-95716-349-3) der jungen Autorin Rina Meadow. Die heranwachsende Liz Tally muss nicht allein familiäre Turbulenzen durchstehen. Auch in der Schule ist sie nach dem Umzug zunächst isoliert. Ihre Welt steht Kopf, als ihre Mutter ihr eröffnet, dass sie umziehen werden. Vom beschaulichen Cornwall gelangt sie in die Großstadt London. Vom geordneten Leben mit den Eltern gerät sie in ein Beziehungsgeflecht, in dem drei Frauen versuchen, sie zu erziehen und dabei vollkommen vergessen, was wichtig für Liz ist. In der Schule lernt sie drei Jungen kennen und steigt als Pianistin in deren Band ein – wobei einer von ihnen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu Jazzmusik tanzen lässt.

Wie alle Bücher des Verlags sind diese Romane auch als E-Books erhältlich, zum Beispiel bei den bekannten Plattformen, die bei reinlesen.de gelistet sind. Gedruckt können die Bücher im Online-Shop verlag-kern.de direkt ab Verlag oder im örtlichen und Online-Buchhandel bestellt werden.