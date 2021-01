Brunnen im Garten: Ratgeber zu Schwengelpumpen

Schwengelpumpen gibt es schon seit drei Jahrhunderten. Man kennt sie als Teil von Dorfbrunnen und als Alternative zu Brunnen mit offenen Wasserschächten. Auch im eigenen Garten sind diese Pumpen eine gute Möglichkeit, um Wasser aus Zisternen oder einem Brunnen verfügbar zu machen. Ein kostenloser Ratgeber auf klaeranlagen-vergleich.de bietet Ihnen jetzt alle Informationen, die Sie für den Kauf, den Aufbau und die Verwendung von Schwengelpumpen brauchen.

Darauf sollten Sie beim Kauf einer Schwengelpumpe achten

Wenn Sie über den Kauf einer Schwengelpumpe nachdenken, sollten Sie einige Punkte bedenken. Erkundigen Sie sich zunächst, welche rechtlichen Einschränkungen es für die Grundwasserförderung oder den Bau einer Zisterne in Ihrem Garten gibt. Die rechtlichen Bedingungen können sich von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Außerdem sind die Abmessungen und technischen Daten wichtig. Die meisten Handpumpen schaffen etwa eine Hubhöhe von sechs bis acht Metern. Bei einem niedrigeren Wasserspiegel brauchen Sie eine besonders leistungsstarke Pumpe. Erkundigen Sie sich außerdem, wie hoch die Fördermenge pro Minute ist. Weitere Aspekte sind die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und natürlich das Design. Außerdem sollten Sie beim Vergleichen der Angebote darauf achten, welches Zubehör im Lieferumfang enthalten ist.

Kostenloser Ratgeber verfügbar

Der Ratgeber auf klaeranlagen-vergleich-de beantwortet noch viele weitere Fragen rund um Schwengelpumpen, zum Beispiel diese:

– Wie viel kostet eine Schwengelpumpe?

– Wie funktioniert eine solche Pumpe überhaupt?

– Wofür eignen sich Schwengelpumpen und aus welcher Tiefe können sie Wasser befördern?

– Welche Vor- und Nachteile haben Schwengelpumpen? Welche Alternativen gibt es?

– Ist meine Schwengelpumpe frostsicher? Wie bringe ich sie gut durch den Winter?

– Wie finde ich den Fehler, falls meine Pumpe einmal nicht funktioniert?

Und schließlich erklärt der Ratgeber noch ganz genau, Schritt für Schritt, wie Sie eine Schwengelpumpe selbst aufbauen und anschließen können. Auch für das Auswechseln der Dichtung gibt es eine klare Anleitung mit Video. Sie finden den kostenlosen Ratgeber unter diesem Link: https://www.klaeranlagen-vergleich.de/alles-was-sie-zur-schwengelpumpe-wissen-muessen.html

