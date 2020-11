Bronze, Roségold, Glitzer: Das sind die Wintertrends im Ohrring Paradies

Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kälter werden, verbringen wir gezwungenermaßen mehr Zeit in den eigenen vier Wänden. Gerade in der jetzigen Zeit ist es mehr denn je angesagt, große Menschenansammlungen zu meiden. Umso wichtiger ist es, sich auch in solch schwierigen Phasen des Lebens etwas Schönes zu gönnen oder auch schon an passende Weihnachtspräsente zu denken. Der Winter 2020/21 ist zwar anders als die bisherigen, kann aber auch zu gemütlichen Momenten im eigenen Heim führen. Wer sich für Mode, Schönheit, Lifestyle und Schmuck interessiert, dem ist das ungezwungene Stöbern auf der neuen Seite Winter 2020/21 im Ohrring Paradies zu empfehlen. Der Online-Shop “Ohrring Paradies”, gegründet von Susanne Scharl, ist die erste Anlaufstelle für zauberhaften Damen- und Kinderohrschmuck im Internet. “Die kommende Jahreszeit hält so schöne Trends wie Glitzer Ohrringe oder aber auch Ohrschmuck in Bronze und Roségoldfarben für uns bereit”, erklärt die Online-Shop-Besitzerin, die sich immer auf dem Laufenden hält, was die neuesten Trends angeht. “Betörender Schmuck kann auch in schwierigen Zeiten die Laune ein bisschen anheben.” Besonders Ohrhänger und Ohrstecker in den beiden erwähnten Schmuckfarben stehen hoch im Kurs. Wer lieber auf Creolen setzt, der wird momentan auch eine große Auswahl finden. Glitzernder Ohrschmuck hingegen wird derzeit nicht nur abends, sondern auch tagsüber gern getragen. Da momentan das Ausgeh- und Partyleben komplett zum Erliegen gekommen beziehungsweise stark eingeschränkt ist, wäre es auch viel zu schade, glitzernde Highlights am Ohr gänzlich wegzulassen. Stattdessen baumeln im Winter 2020/21 große Strassanhänger lässig an den Ohren, aber auch kleine Ohrstecker mit filigranen Zirkonia- oder Glasssteinen sind absolut en vogue. Weiteres Highlight im Bereich Glitzer Ohrschmuck: farbige Strasssteine, zum Beispiel in Blau, Dunkelrot, Schwarz oder Pink. Dabei macht es einen stimmigen Gesamteindruck, den angesagten, funkelnden Ohrschmuck auf die Kleidung, die Accessoires oder die Schuhe abzustimmen. Roségoldfarben passt sehr gut zu Kleidung und Accessoires in Rottönen, aber auch zu Schwarz, Weiß und Grau. Bronzefarbener Schmuck ist ein äußerst dankbarer Kombinationspartner und lässt sich im Prinzip zu allen Farbtönen tragen. Außerdem steht diese Schmuckfarbe allen Frauentypen jeglichen Alters und passt zu allen Haar- und Augenfarben.