BROKERMOVIE empfiehlt personalisierte Videos zur Kundengewinnung

Kundengewinnung mit personalisierten Videos wird für Unternehmen zum Gamechanger im hart umkämpften Online-Markt. Was genau für Videos spricht, erklärt eine der führenden Anbieter für Videos, das Portal BROKERMOVIE.

Warum Videos im Online-Marketing unschlagbar sind.

Die Aufmerksamkeitsspanne ist online minimal. Lediglich wenige Sekunden stehen zur Verfügung, wenn man mit seinem Angebot auffallen möchte. Es gibt schlicht zu viele Werbeanzeigen, Grafiken und Texte, die nach unserer Aufmerksamkeit schreien.

Videos unterscheiden sich von allen anderen Formen von Content. Wer auf Videos setzt, kann sich sicher sein, dass er Usern eher direkt ins Auge sticht, als wenn er Text oder Bildanzeigen postet.

Optimal ist das für Social Media Plattformen, auf denen Videos teilweise sogar automatisch abgespielt werden, ohne dass der Nutzer auf „Start“ klicken muss.

Doch auch in anderen Bereichen sind personalisierte Videos perfekt geeignet, um mit Interessenten und Kunden zu interagieren.

So setzt man Videos online perfekt ein.

Eine der führenden Plattformen für Video-Content ist Brokermovie. Die Experten haben in einem aktuellen Artikel dargestellt, wie sich Videos zur Kundengewinnung abseits von Social Media effektiv nutzen lassen.

Den vollständigen Artikel findest Du hier:

https://www.brokermovie.com/videos-kunden-gewinnen/

Statistiken zeigen, dass sich Videos insbesondere zu fünf Einsatzgebieten optimal eigenen:

Begrüßung neuer Kontakte und Kunden.

Vorstellungen von Produkten und Dienstleistungen.

Angebote, Sonder-Aktionen, spezielle Ansprache von Kontakten aus der gleichen Branche.

Follow-Up-Nachrichten.

Nachrichten zu besonderen Anlässen.

Doch wer für jeden Kunden das gleiche Video nutzt, verspielt einen entscheidenden Vorteil: Die persönliche Ansprache zum Empfänger.

Brokermovie ermöglicht personalisierte Videos für jeden.

Bislang war es, insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen, fast unmöglich, Videos mit einem kleinen Budget und ohne Know How zu personalisieren. Dies hat Brokermovie erkannt und eine bahnbrechende Lösung entwickelt.

Doch was heißt personalisiertes Video?

Es gibt zwei Möglichkeiten ein Video zu personalisieren:

Das Video wird auf den Absender personalisiert. Ansprechpartner der Marke des Videos werden im Video prominent in Szene gesetzt, damit der Inhalt mit einem guten Service übermittelt wird.

Der Empfänger wird (zusätzlich) mit einer persönlichen Ansprache direkt adressiert.

Der Königsweg ist die vollständige Personalisierung!

Das bedeutet, beide Optionen werden kombiniert. Der Absender präsentiert sich mit seinen Angaben im Video und zudem wird der Empfänger mit seinem Namen direkt angesprochen.

Bislang stand dieser Weg nur großen Unternehmen mit einem großen Budget für die Videoproduktion offen. Doch Brokermovie ermöglicht es nun jedem vollständig personalisierte Videos zu erstellen. Unabhängig von der Höhe des Budgets und technischem Wissen und Kapazitäten.

Brokermovie is an innovative software producer for all-in-one-solutions in performance marketing.

No matter if you are working in e-commerce, finance or consulting, Brokermovie will deliver a solution that suits you perfectly. From a single video to a full scale whitelabel videostudio – everything you ask for, will be ready for you in a short time.

If you are operating in the EU Frank Wilstermann is our head manager and will be glad to answer all of your questions.

