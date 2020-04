Braunschweiger Unternehmer trotzen Corona

Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung. Das Zitat stammt zwar von Plato, hat aber heute mehr Bedeutung denn je. In vielen Unternehmenszweigen ist das Geschäft nahezu zum Erliegen gekommen. Unternehmen werden von der Situation durch die Corona-Epidemie vor enorme Herausforderungen gestellt. Lösungen müssen gefunden werden. Das Unternehmernetzwerk BNI verfolgt seit seiner Gründung durch Dr. Ivan Misner vor 35 Jahren die Philosophie, dass man zusammenkommt und sich gegenseitig unterstützt.

Das “Zusammenkommen” in Fleisch und Blut wäre im Moment nicht sinnvoll. BNI liegt das Wohlergehen und der Schutz seiner Mitglieder und Führungsverantwortlichen sehr am Herzen. Deshalb wurde in den letzten Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet eine Plattform zu schaffen, auf der das Netzwerken, Treffen, Austauschen und Unterstützen weiterhin in seiner gewohnten Form möglich ist. bni online ist entstanden.

“In den letzten Wochen haben wir gemeinsam mit den Teams daran gearbeitet, die erfolgreichen Netzwerktreffen online abzuhalten.”, verdeutlicht Corinna Werner, Inhaberin von Aktiv gesund und Regional Direktor BNI für die Region Nord-Ost-Niedersachsen. “In einer Situation wie jetzt möchten wir für unsere Mitgliedsunternehmen vor allen Dingen Lösungen finden. Und das geht am besten im persönlichen Austausch. BNI hat dafür eine Plattform entwickelt, die das unterstützt, was schon immer der Anspruch von BNI war: Das Geschäft jedes einzelnen zu steigern. Die Idee ist dieselbe geblieben. Nur der Mechanismus ist ein anderer.”, ergänzt Corinna Werner und zitiert damit BNI Gründer Dr. Ivan Misner.

BNI ist ein Unternehmensnetzwerk, was nicht nur in Krisenzeiten erfolgreich ist und unterstützt. “In Braunschweig treffen sich zwei Gruppen mit je rund 25 Unternehmern aus der Region zum wöchentlichen Netzwerken. Die Branchen sind vielfältig. Wir haben zum Beispiel Handwerker dabei wie Maler oder Fliesenleger, die Gesundheitsbranche ist vertreten mit einem EMS-Studio oder einem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln oder auch die Kreativbranche mit Werbeagenturen und einem App-Entwickler.”, berichtet Daniel Pieper, Mitglied im Führungsteam und Partnerdirektor. “Der Grundgedanke von BNI ist das Empfehlungsmarketing zu professionalisieren. Wir lernen uns untereinander sehr gut kennen, wissen genau was der andere macht und sucht. Auf dieser Basis empfehlen wir uns und vermitteln uns gegenseitig provisionsfrei neue Geschäftskontakte.”, erklärt Daniel Pieper weiter.

Das internationale Netzwerk BNI hat in den letzten Monaten durch hunderte von BNI-Online-Meetings die neue Plattform erprobt. Sie erfreut sich höchster Beliebtheit und Mitglieder, die das System hier in Deutschland kennengelernt haben, sparen nicht mit Lob. “Wow, was für ein tolles BNI-Meeting.”, schreibt zum Beispiel Ellen Erkelenz, Prowin Beratung und Mitglied im Chapter Fortuna.

Schon jetzt profitieren die Mitglieder in der Krise von dem Netzwerk. So wurden Mitarbeiter vom Steuerberater vom IT-Dienstleister derselben Unternehmergruppe schnell und unkompliziert mit entsprechender Technik für den Heimarbeitsplatz ausgestattet. “In dieser Zeit beweist sich, wie extrem wertvoll die aufgebauten Beziehungen für unsere Mitglieder sind und dass sie ein echter Wettbewerbsvorteil sind. In den BNI-Online-Meetings wurden in den letzten Tagen hunderte Ideen ausgetauscht, wie man den Folgen der Krise begegnen kann. Die Teams sind geprägt von Unterstützerwillen und Hilfsgedanken. Das ist schon im normalen Alltag so, kommt jetzt sicher noch deutlicher zum Tragen. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Mitglieder nach Ende der Corona-Maßnahmen durchstarten und ihre stabile wirtschaftliche Situation schneller zurückgewinnen werden, weil sie einfach einen besseren Rückhalt haben und mehr Unterstützung genießen.”, schließt Corinna Werner.

Für mehr Informationen besuchen Sie das BNI-Chapter Fortuna in Braunschweig oder sprechen Sie mich an: kuehne@bni-non.de

BNI – Weltklasse für Ihren Kundenzuwachs

Die Mission von BNI besteht darin, Unternehmern zu helfen, ihr Unternehmen über strukturiertes, positives und professionelles Empfehlungsmarketing zu vergrößern, das ihnen ermöglicht, wichtige und langfristige Beziehungen mit den besten Unternehmerkollegen aufzubauen. BNI®, 1985 gegründet, steht für Business Network International und ist eine professionelle Vereinigung regionaler Geschäftsleute, die sich einmal in der Woche zur Frühstückszeit treffen – mit dem klaren Ziel:

Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.

Teilnehmer am BNI-Marketingprogramm zu sein, bedeutet vor allem, Unterstützung beim Vermarkten der eigenen Dienstleistung oder der eigenen Produkte zu haben. Dafür bezahlen Sie weder Gehälter noch Provisionen. BNI funktioniert nach dem Grundsatz: “Wer gibt, gewinnt!”.

