Boomi ist „Marktführer“ im neuen Ovum-Bericht über Cloud-basierte hybride Integrationsplattformen

Chesterbrook, PA/München – 19. Dezember 2019 – Ovum, ein renommiertes, weltweit tätiges IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen, zeichnet Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies™, in einer umfassenden Analyse eines stark wachsenden Marktes für Cloud-basierte, hybride Integrationsplattformen als „Marktführer“ aus.

In den Kategorien Cloud-Integration/ Integration as a Service (iPaaS) und Skalierbarkeit und Enterprise Fit erhielt Boomi die höchste Punktzahl. Bei der Bewertung von elf Hybrid-Integrationsanbietern erhielt Boomi ebenfalls ein sehr gutes Ranking.

Die vollständige Studie „Ovum Decision Matrix: Die Auswahl einer Cloud-Plattform für einen hybriden Integrationsanbieter, 2019-20“, steht hier zum Download bereit.

Die Analysten von Ovum stellen fest, dass die Digitalisierung einen starken Anstieg des Bedarfs an Integrationen zur Folge hat. Apps, Anwendungen, Dienste, Datenspeicher und APIs müssen sinnvoll verbunden werden, um für die Wertschöpfung kritische Geschäftsprozesse abzubilden. Hierdurch erhöht sich die Nachfrage nach einer Cloud-basierten Hybridplattform mit Funktionen wie Daten- und Anwendungsintegration, API-Management und Electronic Data Interchange (EDI) für Business-to-Business (B2B)-Transaktionen.

Ovum stellt weiter fest:

„Boomi hat die Möglichkeiten seines iPaaS erweitert, um eine Reihe von hybriden Integrationsanforderungen zu unterstützen, die über die On-Premise- und SaaS-Anwendungs- und Datenintegration hinausgehen.“

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie sich die Integrationsplattform von Boomi mit iPaaS und API-geführter Integration auf B2B/EDI-Integration sowie einfache File-Transfer-Anwendungsfälle erweitert hat.“

Des Weiteren bescheinigt Ovum Boomi „ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unternehmen jeder Größe.“

Folgende Punkte bestätigt das renommierte Beratungsunternehmen ebenfalls:

-Boomi hat sich auf dem globalen iPaaS-Markt mit Tausenden von großen und mittleren Unternehmenskunden etabliert.

-Das kürzlich eingeführte API-Gateway und das Entwicklerportal von Boomi unterstützt sichere und skalierbare Interaktionen mit externen Parteien, verbessert die Auffindbarkeit von APIs und fördert das Engagement in einer breiteren API-Kundenbasis.

-Boomi B2B/EDI Management ermöglicht es Anwendern, sowohl traditionelle EDI- als auch neuere Webservices in der Cloud zu erstellen, einzusetzen und zu verwalten.

„Wir freuen uns sehr, in der Studie von Ovum als Marktführer ausgezeichnet worden zu sein“, sagt Chris McNabb, CEO von Boomi. „Wir haben in die Entwicklung einer intelligenten, flexiblen und skalierbaren Plattform investiert, die den vielfältigen Anforderungen des Datenmanagements in der heutigen digitalisierten Wirtschaft gerecht wird. Die Anerkennung von Ovum bestätigt unseren strategischen Fokus, umfassende Möglichkeiten auf einer einheitlichen Plattform bereitzustellen, damit Unternehmen Geschäftsergebnisse durch Modernisierung, Transformation und Innovation beschleunigen können.“

Die neue Studie von Ovum prognostiziert auch ein schnelles Wachstum der iPaaS- und API-Plattformmärkte, da „die IT weiterhin Schwierigkeiten hat, neue Anforderungen an die Anwendungs- und Datenintegration zu erfüllen, die durch die Digitalisierung und die sich ändernden Kundenerwartungen entstehen“.

Folgende Zahlen unterstützen diese Aussage:

-Der globale iPaaS-Markt wird zwischen 2018 und 2023 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 59,7 Prozent auf 10,2 Milliarden US-Dollar wachsen.

-Der Markt für API-Plattformen wird im gleichen Zeitraum mit einer jährlichen Wachstumsrate von 61,7 Prozent auf 13,7 Milliarden US-Dollar wachsen.

-Cloud-basierte Hybrid-Integration wird bis Ende 2019 mindestens 50 Prozent der neuen Ausgaben für Middleware ausmachen (ohne Upgrades oder Lizenzverlängerungen für bestehende lokale Middleware).

Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Umfeld, damit Sie schnell bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Die intelligente, flexible und skalierbare Plattform von Boomi beschleunigt Ihre Geschäftsergebnisse, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Stärke der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 9000 Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2019 Boomi Inc. Boomi, das B-Logo, das Astronaut-Logo und andere Marken sind Marken von Boomi, Inc. und Dell Inc. Andere Unternehmensmarken von Dell Technologies können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

