Bonusoid stellt Whitelist (GGL) Casinos in den Fokus

Bonusoid gibt Partnerschaften mit lizenzierten Online Casinos bekannt, die auf der offiziellen Liste der GGL (Whitelist) geführt werden.

Welche Online Casinos haben eine Lizenz in Deutschland? Bonusoid kennt als Experte für Bewertung von Glücksspielportalen im Internet die Antwort und bereitet diese für die vielen Glücksspielfans hierzulande auf. Erstellt werden die Reviews durch professionelle Autoren, die sich intensiv mit dem Programm der hiesigen Plattformen befassen, dabei nur von Online Casinos, die auf Deutschlands Whitelist zu finden sind.

Bereits seit 2020 stellt Bonusoid seinen Lesern so einen Überblick über lizenzierte deutsche Online Casinos zur Verfügung und bietet auf der Webseite einen Überblick über seriöse Anbieter an. Es werden vertrauenswürdige Informationen bereitgestellt, die Kunden helfen sollen, fundierte Entscheidungen bei der Wahl eines lizenzierten Online Casinos zu treffen und so das richtige Portal auszuwählen. Bonusoid prüft jeden Casino Betreiber dabei ganz genau, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, nur bei seriösen lizenzierten Glücksspielanbietern zu spielen, die faire Gewinnchancen bieten und ist dabei immer an ihrer Seite.

Legale Online Casinos in Deutschland: Eine kurze Anleitung

Um in Deutschland legal Glücksspiel im Internet zu betreiben, darf nur bei einem Online Casino mit deutscher Lizenz gespielt werden. Welches Online Casino ist in Deutschland legal? In Deutschland lizenzierte Casinos werden auf der sogenannten Whitelist geführt. Diese Portale wurden nach der Neuregelung der hiesigen Glücksspielgesetze in 2021 von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) zugelassen und werden durch diese überwacht und reguliert.

Spielern ist geraten nicht auf Online Casinos mit EU Lizenz (zum Beispiel aus Malta) auszuweichen, denn sie unterliegen nicht dem deutschen Recht. Es ist somit illegal, bei einem Portal zu spielen, dass keine deutsche Glücksspiellizenz hat. Spieler machen sich strafbar.

Wie wirkt sich die Regulierung des Online-Glücksspiels auf die Spieler aus?

Durch die Gesetzeslage ist das Betreiben von Glücksspiel hierzulande legal, wenn bei einem Online Casino mit deutscher Lizenz gespielt wird. Regulierte Online Casinos bieten ihren Kunden eine sichere Spielumgebung mit fairen Gewinnchancen. Sie können sich demnach in Rechtsfragen auf diese Gesetze berufen. Das heißt, wenn ein Online Casino nicht auszahlt, können Kunden gerichtlich dagegen vorgehen und bekommen Gewinne zugesprochen.

Da Glücksspiel in Deutschland so legal ist, können sich Spieler darauf verlassen, dass die angebotenen Spieltautomaten auch wirklich zu den genannten Quoten auszahlen. Hinzukommt, dass Portale Sicherheitsvorschriften einhalten müssen und sichere Zahlungen gewährleistet werden und die Anforderungen zu Daten-, Spieler- und Jugendschutz eingehalten werden.

Zusammenfassung

Jens Früh, Chefredakteur bei Bonusoid, sieht mit der Einführung strengerer Richtlinien und Gesetze eine Verbesserung für den Online Glücksspielmarkt in Deutschland. Nach Ansicht des iGaming-Spezialisten kann nur so für den Verbraucher mehr Sicherheit beim Spielen in Online Casinos gewährleistet werden. Vertrauenswürdige Casino Bewertungen von Portalen mit deutscher Glücksspiellizenz sorgen dafür, dass Glücksspielfans sich keine Sorgen machen müssen und unter sicheren Bedingungen spielen können. Es wird nicht nur Manipulation, sondern auch Betrug und Geldwäsche vorgebeugt. „Als Branche müssen wir uns anpassen, und es ist klar, dass es in Zukunft strengere Beschränkungen geben wird“, erklärt er.

Über Bonusoid

Welches Online-Casino ist erlaubt? Bonusoid hilft Spielern mit professionellen Bewertungen von Glücksspielportalen das richtige Angebot zu finden. Die Experten von Bonusoid suchen nach den besten Online Casinos in Deutschland mit Blick auf alle Anbieter, die auf der Whitelist geführt werden.

Das sollten Sie außerdem über Bonusoid wissen:

-Hier geht“s zur Webseite: https://bonusoid.com/ueber-uns/

-Ab wann ist ein Online-Casino legal in Deutschland? Bei Bonusoid finden Spieler all diese Informationen auf einen Blick. Das Portal gibt Neulingen sowie erfahrenen Spielern Hilfestellung. Das Expertenteam bezieht nur auf Online Casinos, die legal in Deutschland Automatenspiele anbieten.

-Welche Online Casinos haben eine deutsche Lizenz? Bei Bonusoid finden Glücksspielfans Informationen über alle Portale, die in Deutschland zugelassen wurden und von der GGL überwacht und reguliert werden. So erkennen Spieler sichere und seriöse Portale mit fairen Spielbedingungen und Gewinnchancen auf einen Blick, um so die Sicht auf legales Glücksspiel zu verbessern und Vorurteile abzubauen.

-Bonusoid stellt seinen Lesern Tagesbewertungen zu Online Casinos, Bonusaktionen und Spielen zu Verfügung, auf die User jederzeit zugreifen können.

Expertendatenbank für Fachwissen, Expertenmeinungen und Analysen für die Welt des iGaming

