Blue Prism veröffentlicht SAP® Accelerators

90 Prozent schnellere ERP-Automatisierung dank neuer Komponenten speziell für SAP

München – 19. Oktober, 2020 – Blue Prism, einer der führenden Anbieter von Enterprise-Lösungen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA), bietet ab sofort neue Automatisierungsfunktionen speziell für Unternehmensanwender von SAP® ECC und S/4HANA®. Blue Prism® Accelerators for use with SAP® ERP bieten Hunderte von vorgefertigten Automatisierungskomponenten und Tausende von Aktionen, welche die Bereitstellung und Migration von ERP-Software (Enterprise Resource Planning) ohne Programmieren beschleunigen. Diese Komponenten, die für bestimmte Kunden kostenlos zur Verfügung stehen, können einfach per Drag-and-Drop in jede bestehende Digital Workforce (bestehend aus Software-Robotern) von Blue Prism integriert werden, um Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

“Die UniPart-Gruppe arbeitet an der vierten industriellen Revolution, und die intelligente Automatisierung ist eine von vielen digitalen Technologien, die wir zur Transformation unseres Geschäfts einsetzen”, erklärt Androux Reabow, Leiter intelligente Automatisierung und digitale Transformation bei UniPart. “Die Blue Prism® Accelerators ermöglichen eine Plug-and-Play-Automatisierung vieler SAP®-Transaktionen. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Prozessautomatisierung und bringt sofortigen ROI. Die Lösung bietet Vorteile für den Betrieb und die Migrationen von SAP® ECC und S/4HANA®, da keine zusätzlichen Nacharbeiten erforderlich sind.”

Mehr als 400 vorgefertigte SAP®-Automatisierungskomponenten stehen ab jetzt über den Blue Prism® Digital Exchange für Kunden mit Support-Verträgen oder über autorisierte Blue-Prism-Partner zur Verfügung. Diese “Skills” umfassen Funktionen für Finanzbuchhaltung, Vertrieb, Materialwirtschaft und viele andere SAP®-Module. Blue Prism® Accelerators können auch an spezifische Anforderungen von Geschäftsprozessen oder Drittanbieterlösungen angepasst werden.

“Mit diesem neuen Angebot können Unternehmen höheren Nutzen aus ihrem ERP-System ziehen und gleichzeitig von geringeren Kosten und schnellerer Wertschöpfung profitieren”, kommentiert Robert Kugel, SVP und Forschungsleiter bei Ventana Research. “Software, in Form einer Digital Workforce, kann einen großen Teil der Routineaufgaben in Finanz- und Buchhaltungsabteilungen automatisieren und optimieren. Digital Worker können nicht nur die Effizienz dieser Abteilungen steigern, sondern auch die Prozesskontrollen verstärken und die Qualität der Finanzberichte verbessern.”

Viele Unternehmen migrieren von SAP® ECC zu S/4HANA®. Hier können Blue Prism® Accelerators unterstützen. Digital Worker von Blue Prism verfügen über vorgefertigte SAP®-Skills sowohl für Softwaremigrationen als auch für den laufenden Betrieb. Kunden und Partner können diese nutzen, um den Fachkräftemangel besser zu bewältigen und ihre vorhandenen Automatisierungen in SAP mit nur wenigen Klicks zu erweitern.

“Wir revolutionieren die Art und Weise, wie sich unsere Digital Worker Wissen über Umgebungen aneignen – von SAP® ECC bis S/4HANA®”, sagt Chieng Moua, Vice President of Innovation bei Blue Prism. “Wir beschleunigen die intelligente Automatisierung, indem wir fortschrittliche, speziell programmierte Digital Worker entwickelt haben, die SAP-Kompetenzlücken schließen und den vorhandenen Funktionsumfang erweitern. So können Unternehmen die Digital Workforce in SAP-Umgebungen einfacher skalieren, um schwierige geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Durch eine viel kürzere Bereitstellungszeit von Monaten auf Minuten und die damit einhergehende verbesserte Reaktion auf sich verändernde Märkte erleben unsere Kunden eine bis zu 90-prozentige Steigerung der Wertschöpfung.”

