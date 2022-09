Bioökonomie liefert Lösungen für aktuelle Krisen und Probleme

Wichtig ist schnellere Umsetzung der Forschungsergebnisse in Produkte und Prozesse

Hennigsdorf b. Berlin, 27. September 2022 – Bioökonomie hat in Wirtschaft und Industrie in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen, es bestehen aber noch immer Lücken bei der Finanzierung der Forschung und der Umsetzung in marktfähige Produkte. Das sagte Prof. Dr. Christine Lang, Vorstand für Forschung und Entwicklung der BELANO medical AG und Vorsitzende des Internationalen Bioökonomierates, anlässlich des 80. Geburtstags von Christian Patermann. Der Jurist und langjährige EU-Programmdirektor für Biotechnologie gilt als Vater der Bioökonomie in Europa. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie der Branchenverband BioDeutschland hatten zu seinen Ehren eingeladen.

Prof. Lang führte in ihrer Rede weiter aus: „Bioökonomie hat heute eine internationale Sichtbarkeit. Sie ist als eigenständiges Handlungsfeld angekommen, hat sich politisch weiterentwickelt und wird mit großer Priorität umgesetzt.“ Gleichwohl finde eine „großvolumige Produktion“ in Deutschland noch immer nicht ausreichend statt. Es gebe hierzulande hervorragende Forschungsarbeit und Forschungsergebnisse, aus denen noch zu wenig gemacht werde.

Energiekrise, Klimawandel und Versorgungsengpässe sind Felder der Bioökonomie

Gerade in der aktuellen Zeit vielfältiger Krisen liefere eine nachhaltige Bioökonomie wichtige Lösungen, etwa in den Bereichen Energieversorgung, Abfallvermeidung (zero waste) oder Klimaschutz zum Beispiel beim Verzicht auf fossile Ressourcen. „Klimawandel, Energiekrise, Versorgungsengpässe und Nahrungsmittelknappheit, all dies sind zentrale Anliegen und Aktionsfelder der Bioökonomie“, so Lang. „Wir haben eine gute Forschung hier, aber das Scale-up hat keine Priorität.“ Die Umsetzung von Forschungsergebnissen und biobasierten Innovationen in Produkte und Prozesse bleibe deutlich hinter ihren Möglichkeiten. Das liege auch daran, dass die Forschungs- und damit Finanzintensive Bioökonomie zu wenig gefördert werde.

Noch immer müssten Unternehmen die Forschungskosten selbst oder mit Hilfe privater Investoren aufbringen. Vereinzelt gebe es Förderprogramme und einzelne Projekt-Förderungen. „Das ist aber in Summe zu wenig, wenn wir die herkömmliche auf fossilen Rohstoffen beruhende Wirtschaft durch einen nachhaltige Kreislauf-Wirtschaft auf Basis von Biomasse ersetzen wollen.“ Wie wichtig es sei, jetzt Anlagen in Deutschland zu bauen und zu betreiben, habe die Produktion des Corona-Impfstoffs gezeigt. „Ohne vorhandene Infrastruktur hätte sie nicht so schnell durchgeführt werden können.“

BELANO medical selbst investiert regelmäßig in die Forschung alternativer Wirkstoffe vor allem aus natürlich vorkommenden Bakterien. Die Finanzierung erfolgt unter anderem durch eine an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelte Wandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 15 Millionen Euro. Die entwickelten Wirkstoffe werden von anderen Unternehmen als Basis eigener innovativer Produkte genutzt oder von BELANO medical als eigene Produkte wie das Erkältungsmittel „salvans“ oder die Medizinische Hautpflege „ibiotics med“ angeboten.

Die BELANO medical AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das die Ergebnisse aus der Erforschung positiv wirkender Mikroorganismen für Medizin- und Pflegeprodukte nutzt. Dabei werden neuartige Therapieansätze für medizinische Hautpflege, zur Prävention von Krankheiten und zur Unterstützung von Heilungsprozessen entwickelt und vermarktet. Auf diese Weise sollen neue Therapie-Optionen für bisher nicht befriedigend behandelbare Erkrankungen und Indikationen entstehen. Ziel ist es, diese patentgeschützten Wirkstoffe und deren Produkte für jeden Menschen verfügbar zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf die nationale und internationale Zusammenarbeit mit Distributoren und anderen Partnern wie die Henkel AG oder die Drogeriemarktkette Müller.

