Befreie dich von sexueller Unzufriedenheit: Lina Emanuels Enthüllungen über die weibliche Sexualität

Bist du unzufrieden in deiner Partnerschaft? Hast du das Gefühl, deine Sexualität nicht so ausleben zu können, wie du gerne würdest?

In “Die Wahrheit über die Sexualität der Frau” beschreibt Autorin Lina Emanuel ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus ihrer Ausbildung bei dem Wissenslehrer Dantse Dantse. Sie beleuchtet die Problematik, dass viele Frauen in ihrer Partnerschaft sexuell unerfüllt sind und oft nicht wissen, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse ausdrücken können. Auch geht es um die gesellschaftlichen Einflüsse, die Frauen dazu bringen, ihre Sexualität zu unterdrücken und sich schuldig zu fühlen, wenn sie ihre Bedürfnisse ausleben.



Frauen trauen sich nicht, zu dem zu stehen, was ihnen gefällt, weil sie dazu erzogen wurden, zu glauben, dass sie keine Sexualität haben dürfen und keine Lust bekommen dürfen. Frauen fehlt der Mut, aufrichtig ihre Sexualität zu leben. Sie schämen sich vielleicht sogar dafür, weil sie ihren Mann lieben und ihre Bedürfnisse als moralisch verwerflich empfinden. Sie haben Angst, dass es nicht normal ist, mehr zu wollen als der Mann.



Damit wehren sie sich gegen einen wichtigen Teil ihrer Weiblichkeit. Frauen wurden in unserer Gesellschaft so erzogen und konditioniert, sich selbst und ihre eigene Sexualität abzulehnen.

Entdecke die Kraft der Sexualität: Eine Reise zu mehr Selbstliebe, Erfüllung und Einzigartigkeit

Entdecke die Kraft der Sexualität! Eine Reise zu mehr Selbstliebe, Erfüllung und Einzigartigkeit. In diesem Buch geht es um die Sexualität als hochwirksame Therapiemethode und Persönlichkeitstraining. Lina Emanuel teilt wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse aus der DantseLogik Lehre, die dich dazu inspirieren werden, dein Sexleben auf ein neues Level zu bringen. Von der Definition von Sexualität bis hin zur Frage von Monogamie vs. Polygamie und der Bedeutung von Selbstliebe und Körperpflege – hier erfährst du alles, was du wissen musst. Finde heraus, wie Sexualität dein Leben verändern und dich zu deiner Einzigartigkeit führen kann. Inklusive praktischer Tutorials zur Luststeigerung und einer inspirierenden Sexszene aus dem Roman „Milch und Hot Chocolat“ der Autorin. Lass dich von dieser Reise zu mehr Selbstliebe und Erfüllung inspirieren und wecke die Löwin in dir.

Über die Autorin

Lina Emanuel, aufgewachsen in einer idyllischen Kleinstadt in Oberfranken, wurde von ihrer verträumten und freiheitsliebenden Natur geprägt. Ihre Leidenschaft für Menschen verschiedener Kulturen, ihre Liebe zu Kindern, Tieren, Natur, Musik und Tanz begleiteten sie von Kindheit an. Im sozialen Berufsfeld konnte sie ihre Talente entwickeln und wachsen. Doch nach der Trennung von ihrem Mann fühlte sie sich von gesellschaftlichen Erwartungen erdrückt.



Mit Optimismus und dem festen Glauben an ein erfüllteres Leben kämpfte sie sich durch diese Krise. Dabei prägten intensive Erfahrungen mit Männern ihre Persönlichkeit. Auf der Suche nach Veränderung und Erfüllung stieß sie im Internet auf Dantse Dantse, dem erfolgreichen Schriftsteller und Wissens- und Lebenslehrer. Er wurde ihr Mentor und führte sie durch eine 2-jährige Lehre, die Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstseinsstärkung, Kommunikationstraining, Ernährungscoaching und christliche Werte umfasste.



Diese intensive Ausbildung ermöglichte es ihr, ungeahnte Kräfte und Ressourcen zu entfalten. Sie fand Heilung und Sinn in ihrem Glauben. Lina Emanuel ist heute erfolgreich, gesund und glücklich. Sie zieht Erfolg und positive Veränderungen in ihr Leben. Das Schreiben entdeckte sie als ein Mittel zur Heilung und Verarbeitung. Nun möchte sie mit ihren Büchern andere Menschen erreichen und ihre Erfahrungen teilen.



Lina Emanuel hat sich von gesellschaftlichen Normen und einem konsumorientierten Lebensstil befreit. Ihr Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, zu berühren und zu bewegen. Die DantseLogik, von der sie überzeugt ist, kann anderen helfen, ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Mit Begeisterung möchte sie diese Weisheit weitergeben und damit die Welt verändern.



Über den Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.



Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.



Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse



Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!



