Bauschutt in Berlin kostengünstig entsorgen

Containerdienst Preise inkl. Entsorgung, Stellzeit etc.

Da Berlin eine Großstadt ist, bedarf es eine hohen Kapazität für die Abfallentsorgung. Große Mengen an Müll entstehen sowohl in privaten Haushalten, als auch auf Baustellen. Problematisch kann die Entsorgung dann werden, wenn diese nicht über den Hausmüll erfolgen kann, sondern in einem Recyclinghof durchgeführt werden muss. Dies ist der Fall bei Abfallarten wie Sperrmüll, Bauschutt, Baumischabfall, Beton, Grünabfall, Elektroschrott, Asbest etc.. Viele davon entstehen auf Baustellen und da auch die Abfallmengen dort oft sehr hoch sind, ist es schwierig und teilweise logistisch gar nicht möglich diese selber durchzuführen. Daher ist ein Containerdienst der perfekte Partner für die Abfallentsorgung auf Baustellen. Die Preise für einen Containerdienst sind unterschiedlich und richten sich je nach Unternehmen, Abfallart, Abfallmenge und Standort.

Passende Abfallcontainer für die jeweilige Abfallart

Mit einem Bauschuttcontainer lässt sich Schutt in Berlin schnell und fachgerecht entsorgen. Um die Containerdienst Preise möglichst niedrig zu halten und den aktuellen Umweltauflagen zu entsprechen ist die strikte Trennung von Abfällen notwendig. Daher sollte man zum Beispiel Bauschutt nicht mit Grünschnitt, Sperrmüll, Elektroschrott oder Holz mischen. Auch auf die getrennte und fachgerechte Entsorgung von kontaminierten Abfällen wie Asbest ist zu achten. Es gilt hier sowohl Personen für die Entsorgung zuständig sind, als auch die Umwelt zu schützen!

Ein weiteres Beispiel, vor allem auf Baustellen wichtig, ist die Trennung von Baumischabfall und Bauschutt. Da Bauschutt ausschließlich aus festen mineralischen Bestandteilen, wie z.B. Ziegelsteinen, besteht, ist der Containerdienst Preis für Bauschutt niedriger. Baumischabfall enthält, neben Bauschutt, auch nicht mineralische Abfälle, z.B. Verpackungsmaterialien. Daher müssen Mitarbeiter von Entsorgungsfachbetrieben, wie DINO Containerdienst Berlin, diese nicht mineralischen Abfälle heraussortieren, um die Wiederverwertung des enthaltenen Bauschutts gewährleisten zu können. Aus Sicht des Entsorgers bedeutet die Beseitigung von Baumischabfall daher einen größeren Aufwand.

Containerservice für Baustellen und mehr

DINO ist in Berlin seit vielen Jahren der Ansprechpartner für alle Belange rund um die fachgerechte Entsorgung unterschiedlichster Abfälle. Container einfach online anfragen und mieten! Wir stellen den Container zum vereinbarten Zeitpunkt am gewünschten Ort auf. Dort können Sie den Container sicher befüllen. Sollten Sie den Container nicht mehr benötigen, genügt eine kurze Nachricht und wir holen ihn schnellstmöglich wieder ab. Ebenso vereinbaren wir vorab einen Zeitpunkt, wann wir den Container wieder abholen. Auf Wunsch kann der gesamte Ablauf der Containeranforderung digital erfolgen. Persönliche telefonische Beratung und Bestellung ist natürlich auch möglich. Vom automatisierten Lieferschein Per Email in Echtzeit, bis hin zur digitalen Rechnung, unverbindlichen Anfrage und Bestellung per Website oder Telefon ist bei DINO Alles möglich. Ganz bequem, schnell und einfach. Zuverlässiger Containerservice in Berlin seit Jahrzehnten.

Das Abfallentsorgungsunternehmen DINO Containerdienst Berlin GmbH offeriert Containerservices für Firmen und Privatpersonen. Seit Jahren ein etablierter Containerdienst in Berlin mit eigenem Recyclinghof. Containerservice mit günstigen Pauschalpreisen, welche alle wichtigen Kosten beinhalten und somit einen fixen Preis garantieren.

Kontakt

