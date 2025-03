Baugrundstücke Insel Rügen Glowe erschlossen Verkauf ohne Bauträgerbindung keine Courtage

Baugrundstücke ca 200 m zur Ostsee zu verkaufen ab 99.000 €

Baugrundstücke direkt am Meer Insel Rügen Glowe zu verkaufen. Verkauf ohne Bauträgerbindung, ohne Courtage. Sofortige Bebauung nach B-Plan möglich. Verschiedene Grundstücksgrößen. Besichtigungen täglich und auch am Wochenende möglich. Grundstück statt Sparbuch. NUR ca 200 m zur Ostsee. Glowe hat eine sehr gute Infrastruktur. Zwei Bäckereien, Einkaufsmarkt, Getränkemarkt, Hafen, Strandpromenade, Geschäfte Boutiquen, sehr schöne Restaurants auch mit Meerblick, Gute Verkehrsanbindung. Nächster Bahnhof Sagard. Herrlicher weißer flacher Ostseebadestrand – kilometerlang. Heilklima. Rufen Sie an damit Sie besser informiert sind: Tel 01715662049 Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24- 18551 Glowe seit 30 Jahren vor Ort. www.ostseeparadies.de

