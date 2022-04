Banking Circle implementiert den Nachrichtenstandard ISO20022

Die Standardisierung von Finanznachrichten erleichtert die Abwicklung internationaler Zahlungen

London, 28. April 2022 – Banking Circle hat drei Jahre vor Fristende für die Einführung im Jahr 2025 den Nachrichtenstandard ISO20022 vollständig implementiert. ISO20022, das gemeinsame Datenformat zur Übermittlung von Zahlungsinformationen, ermöglicht es Teilnehmern und Systemen, länderübergreifend unter Verwendung einer einheitlichen Terminologie zu kommunizieren.

„Um ihre Geschäfte abzuwickeln, tauschen Finanzinstitute große Mengen an Informationen mit ihren Kunden und anderen Institutionen aus“, sagt Laust Bertelsen, CEO von Banking Circle. „Ein solcher Austausch funktioniert nur, wenn Absender und Empfänger einer Nachricht ein gemeinsames Verständnis davon haben, wie diese Informationen zu interpretieren sind. Anstatt mehrere Marktsysteme mit unterschiedlichen Sprachen zu verwalten, bietet ISO20022 eine universelle Finanznachrichtensprache. Weltweit haben viele Echtzeit-, Low-Value- und High-Value-Clearingsysteme bereits mit der Umstellung begonnen und verwenden ISO20022. Viele weitere werden bis Ende dieses Jahres folgen.“

„Wir freuen uns, dass wir zu den ersten Unternehmen gehören, die den neuen Finanznachrichtenstandard implementiert haben“, so Laust Bertelsen weiter. „Er passt perfekt zu unserer Mission, den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu vereinfachen und Hindernisse für den internationalen Handel abzubauen, indem wir unnötige Verzögerungen und Probleme bei der Abstimmung beseitigen. Da wir schon vor dem Stichtag bereit sind, können unsere Kunden sofort davon profitieren.“

Der Standard ISO20022 steht Kunden von Banking Circle, die SFTP und API verwenden, zur Verfügung. Er verbessert die End-to-End-Verarbeitung in verschiedenen Bereichen und Regionen, die derzeit eine Vielzahl von Standards und Informationsformaten nutzen. Durch die gemeinsame technische Sprache können sich Unternehmen einfacher an Veränderungen in Wirtschaft, Technologie und Innovation anpassen.

Über Banking Circle Group

Banking Circle S.A. ist die Payments Bank für die digitale Wirtschaft. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, die Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell und zu geringen Kosten.

Die moderne Korrespondenzbank hat das Ziel, ein lokales Clearingnetz für alle wichtigen Währungen aufzubauen, um schnelle und kostengünstige Zahlungen zu bieten, ganz ohne versteckte Gebühren. Banking Circle hat ein umfassendes Angebot an einzigartigen und preisgekrönten Zahlungslösungen, einschließlich Bankkonten in mehreren Währungen, virtuelle IBAN-Lösungen, Bankverbindungen für lokales Clearing und länderübergreifende Transaktionen, die alle durch marktführende Compliance und Sicherheit unterstützt werden.

Durch maßgeschneiderte, flexible, skalierbare und zukunftssichere Lösungen versetzt Banking Circle Finanzinstitutionen in die Lage, ihren Kunden länderübergreifende Transaktionen in einer ganz neuen Weise bereitzustellen.

Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und besitzt Niederlassungen in München, London und Kopenhagen.

Banking Circle S.A. ist eine Tochtergesellschaft der Banking Circle Gruppe, die Zahlungsunternehmen, Banken, globale Marktplätze und Online-Händler mit einer Vielzahl von sich ergänzenden eCommerce-Lösungen unterstützt. Dazu gehören globale länderüberschreitende Zahlungen, Konten- und Liquiditätsmanagement, Revenue-Based Financing, Embedded Finance, Business Payments & Card Issuing, B2B Buy Now Pay Later und Account-to-Account-Zahlungsmethoden.

Die Banking Circle Gruppe befindet sich im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures, in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle S.A. Die Unternehmen der Gruppe haben Büros in Amsterdam, Kopenhagen, London, Luxemburg, München, Singapur und Stamford, Connecticut.

Firmenkontakt

Banking Circle S.A.

– –

Boulevard de la Foire 2

1528 Luxembourg

–

bankingcircle@finkfuchs.de

http://bankingcircle.com

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

0611-74131-16

bankingcircle@finkfuchs.de

http://bankingcircle.com