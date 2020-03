Banking Circle beruft Marie-Anne van den Berg in den Vorstand

London, 4. März 2020 – Der Finanzinfrastruktur-Anbieter Banking Circle hat ein weiteres Mitglied in seinen Vorstand aufgenommen und damit seine Banking-Expertise gestärkt. Zuvor hatte das Unternehmen bereits Ende Februar den Erhalt seiner Banklizenz bekannt gegeben.

Marie-Anne van den Berg verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Funktionen in den Geschäfts- und operativen Einheiten mehrerer Banken in Deutschland und Luxemburg. Darüber hinaus bringt sie ein umfangreiches Netzwerk von Kontakten in der europäischen Banken- und Fondsbranche ein. Sie hält ein IDP-Zertifikat (International Directors Programme) der Business School INSEAD und ist ILA (Institut Luxembourgeois des Administrateurs)-zertifizierte Direktorin. Seit Januar 2017 ist sie als unabhängige Direktorin tätig und hat verschiedene Mandate in von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) regulierten Banken, Investmentmanagern und Fonds sowie in nicht-regulierten Strukturen in Luxemburg inne.

Anders la Cour, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von Banking Circle, betont: “Wir freuen uns, Marie-Anne in unserem Vorstand willkommen zu heißen. Als Anbieter von Finanz-Infrastrukturen für Zahlungsdienstleister und das Bankgewerbe bietet Banking Circle Finanzinstituten Zugang zu Echtzeit-Zahlungen, unabhängig von Landesgrenzen und Betreibergrößen. Dies bedeutet, dass Zahlungsdienstleister und Finanzunternehmen in der Lage sein werden, Marktchancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen, ohne dass sie erhebliche Investitionen in ihre eigene interne Infrastruktur tätigen müssen.

Wir sind ein wachsendes Unternehmen mit bereits eröffneten Niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien und Dänemark sowie unserem Hauptsitz in Luxemburg. Dank unserer Banklizenz erwarten wir in den kommenden Monaten und Jahren eine erhebliche Erweiterung unseres Dienstleistungsangebots und unserer globalen Präsenz. Marie-Annes umfangreiche Erfahrung und Branchenkontakte im internationalen Bankensektor werden es uns ermöglichen, unsere Expansion zu beschleunigen und unsere wegweisenden Lösungen einem breiteren Spektrum von Finanzdienstleistern zur Verfügung zu stellen.”

Marie-Anne van den Berg fügt hinzu: “Als zertifizierte internationale unabhängige Direktorin habe ich mit vielen Banken, Investmentmanagern und Fonds gearbeitet. Meine bisherigen Erfahrungen werden in meiner neuen Funktion bei Banking Circle von unschätzbarem Wert sein, das gerade seine Banklizenz von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) erhalten hat.

Ich freue mich sehr darauf, mit dem Rest des Vorstands zusammenzuarbeiten, um die besten Strategien zu entwickeln, um das Unternehmen voranzubringen und einen Mehrwert zu schaffen, sowohl für die bestehenden Partner als auch für diejenigen, mit denen wir noch zusammenarbeiten müssen.”

Über Banking Circle

Banking Circle ist ein Anbieter von Finanzinfrastrukturen für Zahlungsdienstleister und Banken. Als voll lizenzierte Bank ohne Legacy-Systeme ermöglicht die Technologie von Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung, Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen – schnell, kostengünstig und mit erstklassiger Compliance und Sicherheit – mit direktem Zugang zu einem Clearing, das alte, bürokratische und teure Systeme umgeht.

Banking Circle Lösungen erhöhen die finanzielle Integration. Von Buchhaltung über Kredite, internationale Zahlungen bis hin zu Abwicklung, Risikoabsicherung und Compliance hilft die Technologie von Banking Circle Tausenden von Unternehmen, länderübergreifende Transaktionen in einer Weise zu tätigen, die bisher nicht möglich war.

Banking Circle ist im Besitz von EQT VIII und EQT Ventures in Partnerschaft mit den Gründern von Banking Circle. Banking Circle hat seinen Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über Niederlassungen in London, München, Amsterdam und Kopenhagen.

