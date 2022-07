BALTIC VILLAGE: Zum 1. Geburtstag volles Haus in Damp an der Ostsee

Ein Jahr nach Buchungsstart sind nun alle 62 Ferienhäuser im BALTIC VILLAGE in Damp fertig – 90 Prozent Auslastung im Sommer, in den Kernferienwochen komplett ausgebucht

6. Juli 2022 – „Wir freuen uns sehr, dass wir ein Jahr nach den ersten Besuchern nun in allen unseren Ferienhäusern Gäste begrüßen können – eine tolle Leistung vom gesamten Team. Ganz herzlichen Dank dafür“, erklärt Sebastian Pfläging, Geschäftsführer der Solis Travel GmbH, der Betreiberin des BALTIC VILLAGE.

In diesem Sommer hat das BALTIC VILLAGE eine Belegung von rund 90 Prozent, in den Kernferienwochen Mitte Juli bis Mitte August ist es komplett ausgebucht. „Wir erwarten rund 8.500 Gästen in den Monaten Juli und August im BALTIC VILLAGE. Im Schnitt sind die Häuser mit vier Personen gebucht, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt acht Tage. Dabei freuen wir uns über eine Direktbuchungsquote von 50 Prozent. Besonders interessant ist der Vorbuchungszeitraum: Bisher haben rund 35 Prozent der Gäste vier Tage vor Anreise gebucht – das geht in der Hauptsaison jetzt natürlich nicht mehr“, sagt Sebastian Pfläging weiter.

Die Ferienhäuser befinden sich in der Straße der Häfen sowie in den Straßen Zum Piraten und Windrose und wurden als Reihenhausscheiben mit vier bis acht Wohneinheiten gebaut. Alle Häuser der Varianten Comfort, Premium und VIP verfügen über eigene Saunen und Kamine. Außerdem steht das 1. Blogger-Haus Deutschlands zur Verfügung, das in einer Exklusiv-Kooperation mit der Erfolgsbloggerin Finja Schulze und ihrem Team von Förde Fräulein im Boho-Style entstanden ist. Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.baltic-village.de

Bildquelle: BALTIC VILLAGE, weitere Fotos senden wir Ihnen auf Anfrage zu.

Für Interviews steht Sebastian Pfläging gerne zur Verfügung.

Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium und VIP angeboten. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale „Customer-Journey“ von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause.

Bildquelle: @BALTIC VILLAGE