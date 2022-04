Baltic Soul Weekender 2022 am Weissenhäuser Strand

28. April 2022 – Vom 29. April bis 1. Mai findet im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand wieder das bekannte Soul-Festival Baltic Soul Weekender statt. „Soul Musik ist Musik für die Seele, die die Menschen glücklich machen soll und überall auf der Welt ihre Anhänger hat. Der Baltic Soul Weekender bietet auf fünf separaten Indoor Dancefloors ein Musikfestival mit einem einzigartigen Line-up in einer unvergleichlichen Location – wir freuen uns, dieses Jahr wieder der Gastgeber für dieses faszinierende Festival sein zu dürfen“, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Von Freitagnachmittag bis Sonntag bietet das Musikfestival ein buntes Programm mit Live-Acts wie The BlackByrds, Jan Delay & Disko No. 1, The Baltic Soul Orchestra sowie The Moment of Truth. Als Deejays legen u. a. Mousse T., Miss Kelly Marie und DJ Friction auf. Die Gäste können in fünf unterschiedlichen Konzertsälen und Dance-Floors wetterunabhängig das ganze Wochenende lang alle Facetten der Soul Musik genießen. Übernachtungen können direkt über den Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand unter Tel 04361-5540 dazu gebucht werden, es stehen verschiedene Ferienwohnungen in unterschiedlichen Größen in Kombination mit Eintrittstickets für das Festival zur Verfügung. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de oder www.baltic-soul.de/

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

