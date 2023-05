badenova wird neue Gesellschafterin bei epilot

Die badenova AG & Co. KG wird in den nächsten Tagen neue Gesellschafterin von epilot. Das gaben die beiden Unternehmen am 23. Mai auf der E-world bekannt. Das EVU, das besonders im Bereich der Lösungen für die Energiewende zu den innovativsten der Branche zählt, wird die Anteile der enercity AG aus Hannover (25,1 %) übernehmen.

„Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden bei der Energiewende bestmöglich unterstützen. Damit das gelingt, sind starke Partner essenziell: Gemeinsam mit epilot werden wir unser leistungsstarkes digitales Ökosystem weiter ausbauen, weshalb es ein logischer Schritt ist, uns als Gesellschafterin an epilot zu beteiligen“, begründet badenova Vorstand Hans-Martin Hellebrand die Beteiligung.

„Wir freuen uns, einen so innovativen Branchenvorreiter in unseren Gesellschafterkreis aufzunehmen. Mit epilot möchten wir Energieversorgern, Netzbetreibern und anderen Lösungsanbietern im Rahmen der Energiewende ermöglichen, ihre Prozesse skalierbar zu machen. badenova liefert uns mit ihren Erfahrungen wertvolles Know-how für die Weiterentwicklung unserer Plattform, von dem all unsere Kundinnen und Kunden profitieren“, ergänzt epilot-CEO und -Gründer Michel Nicolai.

Die enercity AG hatte sich im Dezember 2019 an epilot beteiligt. Gemeinsam mit Lynqtech hat enercity ein plattformgetriebenes Ökosystem für ihre Kundinnen und Kunden aufgebaut und für das Energielösungsgeschäft im Konzern der enercity eingesetzt. Durch den Verkauf der Lynqtech an Qcells im letzten Jahr hat sich die enercity-Strategie leicht verändert. Diese Veränderung hat dazu geführt, dass der Verkauf innerhalb der Thüga-Gruppe erfolgt. enercity bleibt epilot nicht nur als wichtige Kundin, sondern auch als starke Partnerin erhalten und wird weiterhin eng in die strategische Ausrichtung von epilot involviert sein. „Wir bedanken uns bei enercity für die sehr gute Zusammenarbeit auf Gesellschafterebene und freuen uns auf den weiterhin engen partnerschaftlichen Austausch“, so Nicolai.

„energiewende@home“

Die badenova Strategie „energiewende@home“ bringt Kunden, Partner, lokale Handwerksunternehmen und intelligente Energielösungen der badenova Unternehmensgruppe zusammen. Der Grundgedanke: Die Energiewende in die eigenen vier Wände der Menschen zu bringen. „Die wenigsten wollen gleich Solarpanels kaufen, sondern günstige Energie nutzen oder sich zu smarten Lösungen informieren. Dazu gehören zum Beispiel auch Heizungssanierungen, Dämmmaßnahmen, Batteriespeicher und mehr. Wir unterstützen sie bei der Entscheidungsfindung mit unserem plattformgetriebenen Ökosystem“, erklärt Hellebrand. „Auf unserer Plattform bringen wir unsere Kundinnen und Kunden in Kontakt mit dem lokalen Handwerk und den richtigen Geräten, die sie brauchen. Mit diesen Kooperationen schaffen wir ein intelligentes Netzwerk und generieren Mehrwert für die Region. So wollen wir die dezentrale Energiewende schaffen.“

Es ist geplant, die Plattform nicht nur um weitere Produkte und Services zu ergänzen, sondern auch um weitere Partnerschaften. „Wir sind vom Potenzial unseres Ökosystems überzeugt. Die Kundinnen und Kunden kommen mit einem Bedürfnis zu uns. Dieses stellen wir in den Vordergrund. Dazu benötigen wir natürlich auch eine Bank, die das finanziert. Versicherungen, die die Geräte absichern. Energetische Sanierung, Dämmung und dergleichen. All das wird sich später auf der Plattform finden – als Dreh- und Angelpunkt der „energiewende@home““, blickt Hellebrand in die Zukunft.

Strategisch wird das Projekt von der Düsseldorfer Strategieberatung SMP Strategy Consulting begleitet. Für das intuitive digitale Erlebnis der komplexen Produkte und Services für die Kunden und die intelligenten Prozesse im Hintergrund ist epilot zuständig. Was einfach klingt, ist ein echter Effizienzgewinn für badenova, da die Daten automatisiert weiterverarbeitet werden, was die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der Bearbeitung sicherstellt. Zudem ist die Software-as-a-Service-Plattform hochflexibel: Dank offener Schnittstellen und Data Lake sollen zukünftig datenbasiert neue Geschäftsmodelle entstehen und sämtliche Software-Lösungen, die für die Energiewende relevant sind, in einem zentralen Energiewende-Ökosystem zusammenlaufen.

Öffnung des Freiburger „energiewende@home“-Ansatzes für andere Kunden

„Wir haben eine gewachsene Partnerschaft mit epilot, erwecken Visionen gemeinsam zum Leben und fokussieren uns auf eine kundenzentrierte Entwicklung“, zeigt sich Hellebrand überzeugt. Worauf kam es dem badenova Vorstand an? „Wir wollen Kundenbedürfnisse in ein Geschäftsmodell umwandeln. Bei einem plattformbasierten Ökosystem muss die Technik dahinter funktionieren. Dort muss der digitale Marktplatz zum Leben erweckt werden, um ein optimales Kundenerlebnis zu ermöglichen. Und dabei unterstützt uns epilot.“

badenova und epilot denken größer und möchten ihr wertvolles Know-how dem Markt zugänglich machen: „Wir Stadtwerke müssen in der dezentralen Energiewende unsere Rolle als regionaler Platzhirsch behaupten. Das A und O dabei: Regionalität als Vorteil funktioniert nur gekoppelt mit starker Innovationskraft. Wenn die Stadtwerke mit dem Wettbewerb nicht mithalten können, reicht die regionale Nähe allein nicht aus“, ist sich Hellebrand sicher. „Das beginnt bereits beim Erstkontakt mit dem digitalen Nutzererlebnis. Diese Innovationskraft stellen wir über gemeinsam erarbeitete End-to-end-Templates für zahlreiche Use Cases in der Energiewende dem Markt zur Verfügung. Wir legen bei epilot großen Wert auf eine starke Community, in der wir den Austausch zu Best Practices zwischen unseren Kunden und Partnern fördern. Denn für ein Mammutprojekt wie die Energiewende braucht es eine starke Zusammenarbeit“, ergänzt Nicolai. Ihre Vision der dezentralen Energiewende wollen die beiden Unternehmen im neuen Gesellschafterverbund noch tatkräftiger in die Realität umsetzen.

Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und B2B-Kunden. Mehr als 100 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgt mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud

