Ayurveda-Tipps für den Winter

Pukka Kräuterexpertin Dr. Marisa Hübner teilt Tipps für Wohlbefinden und Gesundheit in der kalten Jahreszeit

Mit dem Winter kündigen sich nebender Vorfreude auf die Weihnachtszeit auch kalte Temperaturen an, die den Körper vor Herausforderungen stellen können. Pukka Kräuterexpertin Dr. Marisa Hübner verrät, wie es gelingt, gestärkt durch die kalte Jahreszeit zu kommen und wie uns dabei ayurvedisches Kräuterwissen im Alltag helfen kann. Pukkas hochwertige Kräuterkreationen basieren auf traditionellem Kräuterwissen und wissenschaftlicher Forschung. Diese Kombination aus jahrtausendealten Ayurveda-Prinzipien und moderner Kräuterexpertise zeichnet Pukka seit jeher aus. Auch an die nächste Generation gibt Pukka sein Kräuterwissen weiter und unterstützt das Bildungsprojekt GemüseAckerdemie. Vor allem in den kälteren Monaten spüren wir, wie sich unser Körper verändert – der Winter ist die Jahreszeit der Vorbereitung. Die gute Nachricht: Wir können den Körper für die vor uns liegenden Wintermonate wappnen. Auch die Ayurveda-Lehre befasst sich mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Sie ist ein traditionelles indisches Gesundheitssystem, das auf einer ganzheitlichen Philosophie beruht und Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Durch die drei „Doshas“ Vata, Kapha oder Pitta werden in der Ayurveda-Heilkunde die individuellen Konstitutionstypen und ihre Auswirkungen auf Körper und Geist beschrieben.

„Ayurvedisch betrachtet, wird im Herbst und Winter durch das kalte Wetter und vermehrten Wind das Vata-Dosha gereizt. Vata steht für Leichtigkeit und Bewegung. Wird unser Vata Dosha zu stark gereizt, kann das zu innerer Unruhe, Ängstlichkeit und Nervosität führen. Dabei ist jeder Mensch unterschiedlich empfindlich – abhängig von seiner Konstitution. Menschen, die eine Vata dominierte Konstitution haben, sind davon mehr betroffen und leiden daher schneller an Beschwerden wie Stimmungsschwankungen oder Schlafschwierigkeiten“, beschreibt Dr. Marisa Hübner.

Wenn die Tage kühler und kürzer werden, ist es daher umso wichtiger, sich um sein körperliches wie seelisches Wohlbefinden zu kümmern. Im Herbst und Winter bringt eine Tasse Tee Wärme und Trost. Die beruhigende Wirkung des heißen Aufgusses und die vielfältigen Aromen schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Eine kleine Auszeit, die dazu beitragen kann, sich in der kühlen Jahreszeit wohler zu fühlen. Entspannte Heilpflanzen wie Lavendel und Baldrian können den natürlichen Rhythmus unterstützen und helfen, entspannt durch Herbst und Winter zu kommen. Minze hat einen frischen und scharfen Geschmack und kann kühlend sein. Speziell im Ayurveda beruhigt die Heilpflanze das Pitta- und Kapha-Dosha und regt Vata leicht an.

Kräuterexpertise für die Kleinsten

Im Herbst beginnt auch für die Schüler:innen der GemüseAckerdemie, das Bildungsprogramm von Acker e.V., die Erntezeit. Als Mitglied der Initiative 1% for the Planet spendet Pukka jedes Jahr 1 Prozent des Umsatzes für Umwelt- und Sozialprojekte. Seit 2022 unterstützt Pukka den Verein Acker e.V. und bringt Kindern die Wertschätzung für unsere Lebensmittel näher – ganz getreu dem Motto der GemüseAckerdemie „Hier wächst Wissen“. In dem Bildungsprogramm bauen Schüler:innen ihr Gemüse und ihre Kräuter auf der schuleigenen Ackerfläche an und erleben so unmittelbar, woher das Essen auf ihren Tellern kommt.

Als Partner der GemüseAckerdemie setzt sich Pukka für mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel ein. Dabei unterstützte Pukka in diesem Jahr durch eine digitale Kräuterwanderung, um den AckerCoaches wertvolles Wissen über die Kraft der Kräuter zu vermitteln. Außerdem hat Pukka Kräuterexpertin Dr. Alina Hübecker die Schüler:innen der Montessori Schule in Aufkirchen besucht, um mit ihnen die Kräuter auf dem schuleigenen Acker zu erforschen und dabei spannendes Wissen zu teilen. Nachdem im Sommer eine bunte Auswahl an Gemüse ausgesät wurde und auch schon das ein oder andere knackige Frühgemüse probiert werden konnte, beginnt nun pünktlich zum Herbstanfang die große Erntezeit auf dem schuleigenen Acker.

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und -Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten Kräutern hergestellt, tragen Pukkas Kreationen zum Wohl der Menschen, Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet auf Hindi „wahrhaftig“ und „authentisch“ – und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Bio-Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1% des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen sowie Sozialprojekte spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

