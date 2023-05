Der renommierte Award für Vermittlerbetriebe der Assekuranz

Der Award Unternehmer-Ass 2023 ist gestartet. Der renommierte Preis zeichnet herausragende Leistungen von Unternehmerinnen und Unternehmern der Versicherungsvermittlung in Deutschland aus. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 30. September 2023.

Der Award wird jährlich seit 2006 vergeben. Initiatoren 2023 sind der BVK Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V., die renommierten Branchenmedien AssCompact und Versicherungsmagazin sowie die Institut Ritter GmbH. Unterstützung erhalten die Initiatoren von weiteren namhaften Partnern und Dienstleistern der Assekuranz, die sich für die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln sowie für die weitere, hervorragende Entwicklung der Branche einsetzen.

Der Award Unternehmer-Ass richtet sich an alle Unternehmerinnen und Unternehmer der Assekuranz, die mit ihrem Engagement und ihrer Innovationskraft überzeugen. Die Bewerber müssen ihren Firmensitz in Deutschland haben und mindestens fünf Jahre am Markt sein. Die Jury bewertet die Kriterien Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Zukunftsfähigkeit und Authentizität.

Die Teilnahme am Award Unternehmer-Ass bietet eine Plattform, sich über das eigene Unternehmen Gedanken zu machen, es zu analysieren, den Austausch mit Kollegen zu forcieren und weiter an der eigenen Entwicklung zu arbeiten.

Die Preisträger werden in zwei Kategorien ausgezeichnet. Zum einen wird der Award Unternehmer-Ass an Agenturen der Exklusivorganisationen verliehen, zum anderen an Maklerbetriebe und Mehrfachagenten. Die Gewinner erhalten neben Trophäe und Urkunde, die Einladung zu einem exklusiven Strategieworkshop des Instituts Ritter sowie einen Geldpreis.

Die Bewerbung für den Award Unternehmer-Ass 2023 ist kostenlos und online unter www.unternehmerass.de möglich. Dort befinden sich weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen, der Jury und den bisherigen Preisträgern.

Die Verleihung des Award Unternehmer-Ass findet im Jahr 2023 erstmals für die Kategorie Makler im Rahmen der DKM am 24. Oktober 2023 in Dortmund statt. Die Verleihung des Awards in der Kategorie Agenturen erfolgt am 26. Oktober 2023 in einem großen Onlineevent.

Eine Teilnahme am Award lohnt in vielerlei Hinsicht. Sie ist eine einzigartige Chance, die eigene unternehmerische Leistung zu präsentieren und bietet zudem eine hervorragende Plattform, sich mit anderen erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern auszutauschen.

Das Institut Ritter agiert im gesamten deutschsprachigen Raum. Kern der Arbeit ist, Unternehmern und Führungskräften bei der Entwicklung ihres Unternehmens durch offene wie auch hoch individualisierte Inhouse-Trainings, Beratungen und Seminare zu begleiten und unterstützen. Seit 2011 führt das Institut sehr erfolgreich umsetzungsstarke Onlinebegleitungen in den Themenfeldern Unternehmensentwicklung durch. Steffen Ritter, Geschäftsführer des Institut Ritter, ist mehrfacher Erfolgsautor und Redner. Er beschäftig sich seit über drei Jahrzehnten intensiv mit den Gewohnheiten sehr erfolgreicher Menschen.

