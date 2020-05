auvisio HDMI-Video-Rekorder GC-100

Game-Plays oder das Fernseh-Programm aufnehmen

– Für analoge und digitale Videoquellen

– Aufnahme einfach direkt auf USB-Speicher

– Ideal für Game Captures mit Kommentaren

– Auch als Videorekorder für TV-Receiver

Der Video-Rekorder von auvisio für nahezu alle Gelegenheiten: Damit zeichnet man Gameplays sowie Filme und Serien aus dem TV auf. Sogar alte Video-Schätze auf Kassette lassen sich mit einem Klick ins digitale Zeitalter retten!

In nur 3 Schritten zur Aufnahme: Einfach die Videoquelle per HDMI oder Cinch verbinden, den USB-Stick oder die externe Festplatte einstecken und die Aufnahme-Taste drücken. Den Rest übernimmt der Rekorder!

Man kann sogar Live-Kommentare hinzufügen: Ein Mikrofon oder Headset anschließen und die Aufnahme live kommentieren! Das ist praktisch, wenn man Spielrunden aufnimmt, Tipps gibt oder Erinnerungen zu Aufnahmen im Video festhalten möchte.

– Aufnahme-Auflösung: bis 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD 1080p mit 30 Bilder/Sek.)

– Aufnahme direkt auf USB-Speicher bis 1 TB (bitte dazu bestellen)

– Für nahezu alle Videoquellen (ohne HDCP-Kopierschutz), z.B. PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo Wii und Sat-Receiver

– Unterstützte Input-Auflösung: bis Full HD 1080p mit 60 Bildern/Sekunde

– Dateigröße für Aufnahme: bis 8 GB/Stunde (je nach Auflösung)

– Aufnahme-Format: MP4 (H.264-Komprimierung)

– Mikrofon-Anschluss für Kommentar-Funktion

– Anschlüsse: USB 2.0, je 1x HDMI-in und -out, AV-in (3,5-mm-Klinkenbuchse), Kopfhörer und Mikrofon (je 3,5-mm-

– Klinkenbuchse), Netzteil

– Stromversorgung: 230-Volt-Netzteil (Eurostecker)

– Maße: 110 x 27 x 75 mm, Gewicht: 132 g

– Rekorder GC-100 inklusive Netzteil, AV-Cinch-Adapterkabel und deutscher Anleitung

– Bitte beachten: HDCP-verschlüsselte Videoübertragungen können nicht aufgezeichnet werden (das TV-Bild bleibt schwarz bzw. die “Capture Box” erhält kein Signal).

Preis: 79,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4665-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4665-1241.shtml

