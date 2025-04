Auto Shanghai: ZF stellt vernetztes Fahrwerk „Chassis 2.0“ vor

„ZF hat in den letzten Jahren kontinuierlich in innovative Technologien für den chinesischen Markt investiert“, sagt der ZF-Vorstandsvorsitzende Dr. Holger Klein. „Dazu zählt zum Beispiel unser Chassis 2.0 mit By-Wire-Technologien und das neue Range-Extender-System. Auch unsere Produktions- und Entwicklungsprozesse haben wir konsequent auf die Anforderungen unserer chinesischen Kunden angepasst und erfüllen damit sprichwörtlich ‚China Speed‘.“

Vernetztes Fahrwerkkonzept Chassis 2.0

Die drei Megatrends Elektrifizierung, softwaredefiniertes Fahrzeug und autonomes Fahren bringen neue Chancen und Herausforderungen – allen voran für die Fahrwerktechnik: In Zukunft muss das Fahrwerk in der Lage sein, sich innerhalb seiner Architektur und mit seiner Umgebung zu vernetzen. ZFs Antwort ist das Chassis 2.0

Im Chassis 2.0 sorgt die fahrwerkspezifische ZF-Software cubiX für ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel aller Aktuatoren wie Lenkung, Bremse und Dämpfer in jeder Fahrsituation. CubiX vernetzt die Aktuatoren effektiv, mit minimaler Latenz und orchestriert dabei alle Aktuatoren auf der Fahrwerksseite parallel.

By-Wire-Technologien spielen im Chassis 2.0 eine Schlüsselrolle: Als weltweit größter Lieferant für Fahrwerktechnik bietet ZF unter anderem ein umfassendes Portfolio an rein elektronisch geregelten Lenk- und Bremssystemen sowie geregelten Dämpfungssystemen – und konnte sich bereits bedeutsame Marktanteile im wachsenden Bereich der by-Wire-Fahrwerksysteme sichern: So stattet ZF das Elektro-Flaggschiff ET9 des chinesischen Herstellers NIO mit der neuesten Generation seines Steer-by-Wire-Systems aus. Bereits Anfang des Jahres verkündete der Technologiekonzern außerdem einen bedeutenden Großauftrag im Bereich Brake-by-Wire-Bremssysteme und liefert die elektromechanische Bremstechnologie (EMB) an fast fünf Millionen Fahrzeuge eines weltweit führenden Fahrzeugherstellers.

Im Chassis 2.0 unterbindet eine aktive Fahrwerktechnologie Nicken und Wanken des Fahrzeugs bei Lenk-, Beschleunigungs- und Bremsmanövern. Nehmen automatisiertes und autonomes Fahren in der Praxis weiter zu, wird diese Fahrwerkeigenschaft für alle Fahrzeuginsassen zunehmend wertvoller. Das aktive Fahrwerksystem sMOTION beruht auf dem bekannten, adaptiven ZF-Dämpfungssystem CDC (Continuous Damping Control) mit zwei externen Ventilen, die jeweils unabhängig die Druck- und die Zugrichtung des Dämpfers regeln. Die neuen Porsche-Modelle Panamera und Taycan greifen bei der Realisierung des Porsche „Active Ride“-Luftfederfahrwerks bereits auf einen Teil des aktiven Fahrwerksystems sMOTION von ZF zurück – und zwar auf die Dämpfer- und Ventiltechnologie des Technologiekonzerns. sMOTION stößt darüber hinaus auch bei chinesischen Kunden auf großes Interesse………………………. Lesen Sie hier weiter: https://telematik-markt.de/telematik/auto-shanghai-zf-stellt-vernetztes-fahrwerk-%E2%80%9Echassis-20%E2%80%9C-vor