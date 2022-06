Auto erfolgreich verkaufen: Der Schlüssel ist AIDA, ein wichtiger Marketing-Grundsatz

In Zeiten unklarer wirtschaftlicher Entwicklungen sind Gebrauchtwagen begehrter denn je

Lange Verpflichtungen werden derzeit gemieden, wodurch Besitzer ihr gebrauchtes Auto nun sehr leicht und erfolgreich verkaufen können

Hohe Benzinpreise und gesteigerte Lebenshaltungskosten führen aktuell dazu, dass die beim Neuwagenkauf häufig notwendigen Leasing- und Finanzierungsverträge von vielen Menschen gemieden werden – zu unklar sind die konjunkturelle Entwicklung und die daraus sich verändernden Lebenswirklichkeiten. Wer ein Auto benötigt, sieht sich zunehmend auf dem Gebrauchtwagenmarkt um.

Zusammengefasst lässt sich somit sagen, dass der Verkäufer eines Gebrauchtwagens derzeit ausgesprochen gute Aussichten hat, diesen zu einem attraktiven Kurs zu veräußern. Voraussetzung hierfür ist allerdings wie eh und je eine sorgfältige Vorbereitung des Fahrzeugs, denn nur ein perfekt in Szene gesetzter Gebrauchter ist in der Lage, die Erwartungen des Besitzers, die dieser in finanzieller Hinsicht hegt, zu erfüllen.

Der Schlüssel, um ein Auto erfolgreich zu verkaufen: AIDA, ein wichtiger Marketing-Grundsatz

Um einen Gebrauchten bestmöglich zu verkaufen, sollte der Verkäufer den Marketing-Grundsatz „AIDA“ (Attention – Interest – Desire – Action) berücksichtigen. Beginnend mit „A – Attention“ beginnt das Verkaufen des Gebrauchtwagens bereits mit der Anzeige. Diese sollte so gestaltet sein, dass sie sich möglichst auf den ersten Blick von anderen – möglicherweise ähnlichen – Angeboten abhebt. Oftmals bieten die entsprechenden Portale hierfür Premium-Funktionen an, mit deren Hilfe die Offerten hervorgehoben oder an den Anfang der Suchergebnisse gestellt werden. Nun sollte der Verkäufer das „I – Interest“ ins Auge fassen: Fotos, die die Stärken des Fahrzeugs einfangen und bei optimalen Lichtverhältnissen vor einem möglichst neutralen Hintergrund entstehen, leisten in diesem Zusammenhang gute Dienste. Oftmals entscheidet tatsächlich schon der erste Eindruck darüber, ob am Ende ein Verkauf zustande kommt oder nicht. Entspricht die Optik den Erwartungen des potenziellen Käufers und passen die technischen Details, so wird bei diesem der Wunsch geweckt, das Auto zu besitzen, womit Punkt „D – Desire“ erreicht wird. Das letztendliche Ziel der Bemühungen des Besitzers des Gebrauchten, der sein Auto verkaufen möchte, ist stets Punkt „A – Action“. Dieser Punkt bezeichnet den Zuschlag selbst, also die Entscheidung des Käufers, den Gebrauchtwagen kaufen zu wollen, woraufhin der Kaufvertrag zustande kommt und der Kaufpreis den Besitzer wechselt. Wer diese Regeln bei allen Schritten des Verkaufs im Hinterkopf behält, wird nicht nur in der derzeitigen globalen Lage sein Auto erfolgreich verkaufen können.

Das Auto in ein gutes Licht zu setzen bedeutet nicht, falsche Angaben zu machen

Bei allen Bemühungen, den Gebrauchtwagen zu einem attraktiven Kurs zu verkaufen, sollte der Besitzer – auch wenn dies so manches Mal eine Gratwanderung bedeuten kann – ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zum Zustand seines Fahrzeugs machen und auf Retuschierungen der Fotos verzichten. Insbesondere Rost und relevante Schäden sollten unbedingt wahrheitsgemäß angegeben werden. Andernfalls drohen nachträgliche Minderungen des erzielten Verkaufspreises bis hin zum Rücktritt seitens des Käufers. Dieser Ärger, der häufig mit Hilfe von Rechtsanwälten ausgefochten wird, lässt sich mit Ehrlichkeit sehr leicht vermeiden. Dadurch wird der Kauf zu einem perfekten Vertrag für beide Parteien und der Verkäufer kann sich dem Kauf des neuen Fahrzeugs, den er möglicherweise im Hinterkopf hat, widmen, ohne im Nachgang Probleme fürchten zu müssen.

Mehr Informationen unter:

– https://www.autohandel-noah.de/autoankauf/

– https://www.auto-ankauf-exports.de/

– https://www.autoankauf-center.de/

Professioneller Autoankauf: Sie möchten Ihr Auto verkaufen? Dann sind Sie bei Autohandel Noah genau richtig. Autohandel Noah haben sich auf den Ankauf und Verkauf aller Automarken und Modelle spezialisiert.

Langjährige Marktkenntnis und viele Serviceleistungen zum Autoverkauf haben schon viele Stammkunden begeistert. Die Zufriedenheit der Kunden liegt Autohandel Noah am Herzen.

Kontakt

Autohandel Noah

Noah Allahib

Hauptstrasse 95

44651 Herne

+4915788028646

info@autohandel-noah.de

https://www.autohandel-noah.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.