Ausgezeichnete Nachhaltigkeit

Seit 1919 nachhaltig, jetzt ausgezeichnet mit Zertifikat

Wir freuen uns, Ihnen die Auszeichnung für unsere nachhaltige Produktion präsentieren zu können.

8000 Unternehmen aus der ganzen Welt nahmen teil, 400 wurden nach Tallinn, Estland, eingeladen.

Wir waren dabei und haben die Auszeichnung für unsere Produktion erhalten.

Seit 1919 ist Dr. Cattani nachhaltig orientiert, diese Auszeichnung spornt uns an, diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Wir möchten uns bei unseren Kunden bedanken, die dies möglich gemacht haben.

Das Revival von Dr. Cattani Cosmetic – die Story. Nach der Devise aus Alt mach Neu hat die Unternehmerin bewusst sämtliche Werte von Dr. Paul Cattani inklusive seiner teilweise 100-jährigen Rezepturen übernommen; Anpassungen einzelner Rezepturen an heutige Anforderungen (vor allem Umwelt) hat sie vollständig eingearbeitet. Das Produktesortiment wird stetig mit innovativen Produkten erweitert. So wurde mit dem Jahreswechsel ins 2019 ein Jointventure eingegangen mit dem weltgrössten Sandelholzplantagenbetreiber (Australien). Nachhaltige Produkte standen und stehen im Zentrum der Naturkosmetik Manufaktur. In seiner gesamten 100-jährigen Geschichte hat die Firma noch nie eine Umverpackung für ihre Produkte eingesetzt. Die Pflegeprodukte selbst werden aus natürlichen Rohstoffen gewonnen. Und nun startet Dr. Cattani Cosmetic mit einer weiteren Weltneuheit: der 100% biologisch abbaubaren Primärverpackung! – Damit sind alle Produkte (Inhalt, Verpackung) 100 % biologisch abbaubar – Dr. Cattani Cosmetic cares Naturally sustainable.

Im Ergebnis werden…

-Dermatologische Bedürfnisse berücksichtigt

-die Umwelt geschont (100% biologisch abbaubar)

-technische Innovationen genutzt für Verpackung

-die heutigen Umwelteinflüsse berücksichtigt

Seit 1919 nachhaltig

Seit 1919 Schweizer Kompetenz mit Naturprodukten für Wohlbefinden und Gesundheit

100% Made in Switzerland

