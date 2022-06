Ausflugstipp Taxi Baden-Baden: Weinprobe im Schloss Neuweier

Das Schloss Neuweier zählt zu den besonders hoch dekorierten Ausnahmeweingütern in Deutschland

BADEN-BADEN. Es ist ein Kleinod, ein kultureller Schatz unseres Landes und ein kulinarischer Leuchtturm unserer Region: Das Schloss Neuweier bietet mit seinem gastronomischen Angebot, als traumhaft schöne Location für Feste wie Hochzeiten und mit seinem Weingut eine einmalige Erlebniswelt. Das Schloss ist Kulisse für zahlreiche Events wie die Schlosskonzerte und ein beliebtes Ausflugsziel. Beliebt und legendär sind die vom Weingut Schloss Neuweier angebotenen Weinproben und Terroir Wanderungen.

Taxi Minor Baden-Baden – Kenner der Ausflugsziele rund um die Kurstadt liefert Tipps

Im Weinführer Gault Millau 2020 ist das Weingut Schloss Neuweier mit vier Trauben das am höchsten bewertete Gut im Raum Baden-Baden und Bühl. Es steht in der Ortenau ganz oben und zählt zur deutschen Spitze. In den Weinbergen des Schlosses wächst vor allem der feine Riesling. Schlossherr und Winzer ist Robert Schätzle, der mit seinem Engagement für die Region und seinem Wissen um die Weinwirtschaft ein Glücksfall ist für das Rebland und die Ortenau. Mit Taxi Minor Baden-Baden werden Ausflüge zum Schloss Neuweier auch kulinarisch zu einem Erlebnis. Gerne hilft Waldemar Minor von Taxi Baden-Baden bei der Planung eines Ausflugs in die Region rund um Baden-Baden.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

