Ausbildungsmanagement: Sommerferien in Sicht – jetzt noch schnell Seminarplanung erledigen und Termine sichern!

Seminare zum Ausbildungsmanagement – Jetzt Ihre Weiterbildung für die zweite Jahreshälfte planen!

Die Sommerferien stehen vor der Tür, aber das bedeutet nicht, dass Sie sich schon ganz aus der Arbeitswelt verabschieden müssen. Im Gegenteil – es ist der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Weiterbildungsplanung für die zweite Jahreshälfte anzugehen. Das neue Seminarprogramm der SDL Akademie für Ausbildungsmanagement ist da und bietet Ihnen wertvolle Impulse, mit denen Sie Ihre Rolle als Ausbilderin oder Ausbilder noch gezielter und professioneller gestalten können.

Ob Sie neu in der Ausbildung sind oder bereits über langjährige Erfahrung verfügen: Unsere praxisorientierten Live-Online-Seminare bieten Ihnen nicht nur wertvolles Wissen, sondern auch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. So können Sie Ihre Erfahrungen erweitern und direkt in Ihrem Ausbildungsalltag anwenden. Und das alles bequem von zu Hause aus – ganz ohne Reisestress!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Vielfältiges Seminarangebot: Wir bieten eines der vermutlich umfangreichsten und abwechslungsreichsten Seminarprogramme für Ausbilder in Deutschland.

Interaktiv und praxisnah: Alle Seminare sind live und bieten Raum für persönliche Fragen und den Austausch mit erfahrenen Referentinnen und Referenten.

Flexible Formate: Wählen Sie zwischen vier- oder achtstündigen Seminaren, die perfekt in Ihren Alltag passen.

Online und bequem: Die Seminare sind als Live-Online-Formate buchbar – ganz ohne Reiseaufwand, dafür mit direkter Anwendbarkeit.

Langjährige Erfahrung: Das erfahrene Seminarmanagement-Team der SDL Akademie sorgt dafür, dass Sie auf dem neuesten Stand bleiben.

: Das erfahrene Seminarmanagement-Team der SDL Akademie sorgt dafür, dass Sie auf dem neuesten Stand bleiben. Inhouse-Optionen: Alle Seminare können auch direkt in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden.

Warum Ausbildungsmanagement heute so wichtig ist Die Bedeutung von Ausbilderinnen und Ausbildern ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Angesichts des demografischen Wandels ist die Ausbildung von Nachwuchskräften mittlerweile ein wesentlicher Bestandteil der Personal- und Organisationsentwicklung. Kein Unternehmen kann es sich heute leisten, die Ausbildung zu vernachlässigen – besonders nicht, wenn es darum geht, junge Menschen an das Unternehmen zu binden und sie auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten. Doch Ausbildungsarbeit folgt eigenen Regeln. Die Bedürfnisse und Perspektiven von jungen Menschen unterscheiden sich oft stark von denen älterer Kolleginnen und Kollegen. Ausbilderinnen und Ausbilder müssen daher mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen ausgestattet sein, um den vielfältigen Herausforderungen gerecht zu werden und den Ausbildungserfolg sicherzustellen. Mit unseren hochqualitativen Seminaren zum Ausbildungsmanagement bieten wir Ihnen gezielte Weiterbildung, die Sie optimal auf Ihre Aufgabe vorbereitet – ob als hauptamtliche oder nebenamtliche Ausbilderin bzw. Ausbilder.