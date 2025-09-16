Ein neuer Name für ein bewährtes Team: Aus PSI Transcom wird Peak Mobility

Ab sofort wird aus PSI Transcom GmbH die Peak Mobility GmbH. Seit März 2025 gehört das Unternehmen zur Altamount Software GmbH, einem Unternehmen der CHAPTERS Group AG. Über 40 Jahre am Markt, bringt Peak Mobility bewährte Technologien und tiefes Branchenwissen in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) ein.

Kontinuität und mehr Tempo in der Weiterentwicklung

„Wir gestalten Mobilität seit vielen Jahren mit einem klaren Verständnis für die Anforderungen im laufenden Betrieb. Die neue Struktur verschafft uns mehr Flexibilität, lässt uns technologische Entwicklungen schneller umsetzen und Services gezielt ausbauen. Unsere Kunden können sich auf eine zukunftssichere Weiterentwicklung bestehender Lösungen und langfristige Investitionssicherheit verlassen“, sagt Torsten Vogel, Geschäftsführer und langjähriges Mitglied der Unternehmensleitung.

Fokus auf das, was im Betrieb zählt

Peak Mobility steht für Softwarelösungen, die den Alltag von Verkehrsbetrieben auf Straße und Schiene spürbar erleichtern.

Der Schwerpunkt liegt auf drei Wirkfeldern:

Betriebssicherheit und Planbarkeit: Entscheidungen in Echtzeit, robuste Abläufe und klare Sicht für Leitstellen, Fahrdienst und Werkstatt

Ressourceneffizienz: bessere Auslastung von Fahrzeugen und Personal, weniger Leerfahrten und ungeplante Einsätze, ruhigere Schichten

Technologie mit Zukunft: KI‑gestützte Prognosen, IT-Sicherheit und offene Schnittstellen auf moderner, erweiterbarer Softwarearchitektur

Die Kernlösungen

Depot Management, Train Management, Personaldisposition und ITCS digitalisieren und automatisieren betriebliche Prozesse in Verkehrsunternehmen. Ziel ist ein verlässlicher, effizienter und kundenorientierter Betrieb über die nächsten Fahrplanwechsel hinaus.

Neuer Standort im Zentrum Berlins

Zum Jahresende bezieht Peak Mobility neue Geschäftsräume in Berlin‑Mitte. Der Standort vereint zentrale Lage, moderne Infrastruktur und Raum für weiteres Wachstum. „Die neuen Räumlichkeiten bieten unseren Mitarbeitenden eine Arbeitsumgebung, die wir gemeinsam in Umfragen entwickelt und optimiert haben. Dank der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sind sie auch für Partner und Kunden optimal erreichbar“, so Torsten Vogel.

Peak Mobility | Next-Gen Software for Mobility

Peak Mobility ist ein führender Softwareanbieter für Depot Management, Train Management, Betriebsleitsysteme und Personaldisposition für Verkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie im schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV). Mit Hauptsitz in Berlin und über 40 Jahren Branchenerfahrung verbindet Peak Mobility technologische Innovationskraft mit praxiserprobten Lösungen – für eine leistungsfähige, belastbare und zukunftsfähige Mobilität.

Mehr Informationen: www.peakmobility.de

Pressekontakt Peak Mobility GmbH

Anne Becker

Tel: + 49 162 1386596

E-Mail: abecker@peakmobility.de

Zimmerstr. 56

10117 Berlin