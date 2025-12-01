AUMOVIO migriert gesamte SAP-Landschaft in die Cloud

Kern der Transformation bildet die Migration der SAP-Landschaft bestehend aus Software, Infrastruktur und Services hin zu einem cloudbasierten ERP (= Enterprise Resource Planning) von SAP. AUMOVIO und SAP haben eine langfristige strategische Partnerschaft geschlossen, um auf diesem Weg Innovationen, wie etwa zentrale Updates oder KI-Agents, schneller und flächendeckend in der gesamten Organisation ausrollen zu können.

„Unser Schritt in die unternehmerische Eigenständigkeit war der perfekte Ausgangspunkt, um unser zukünftiges IT-Setup neu zu denken. Wir leiten mit SAP Cloud ERP Private die nächsten Schritte in Richtung Cloud-Transformation, effizientere IT-Strukturen und digitale Innovationen ein“, erklärt Thorsten Pache, Chief Information Officer von AUMOVIO.

Maßgeschneiderte ERP-Lösung als zukunftssichere und skalierbare Basis

Die neue in der Cloud gehostete Plattform integriert zentrale Geschäftsanwendungen, harmonisiert Daten in Echtzeit über internationale Standorte hinweg und ermöglicht fundierte Entscheidungen auf Basis vernetzter und kontextualisierter Informationen.

Durch die verbesserte Transparenz entlang der Lieferkette sowie kontinuierliche Prozessoptimierung werden Abläufe zukunftssicher gestaltet, Silos vermieden und operative Risiken reduziert – mit dem Ziel, Effizienz und Kundenzufriedenheit nachhaltig zu steigern. Die Migration erster Systeme beginnt noch im laufenden Jahr mit einem ‚Lift & Shift‘-Ansatz, um bestehende Anwendungen schnell und effizient ohne größere Änderungen in die neue Cloud-Infrastruktur zu übertragen und gleichzeitig die digitale Transformation sowie Innovation voranzutreiben.

„Die schnelle Umsetzung wesentlicher Schritte unserer unternehmensweiten Systemumstellung zeigt eindrucksvoll, wie stark AUMOVIO an Geschwindigkeit gewonnen hat – und wie eng IT und Einkauf zusammenarbeiten. Mit diesem Fundament werden wir auch die Migrationsphasen des Systems erfolgreich gestalten“, erläutert Peter Popp, Chief Procurement Officer von AUMOVIO.

Mit einem fortschrittlichen Cloud-Setup ist AUMOVIO bestens gerüstet, Innovationen zu skalieren, Abläufe zu optimieren und flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren, um als Adaptive Powerhouse die sichere, begeisternde, vernetzte und autonome Mobilität anzuführen. Quelle: AUMOVIO