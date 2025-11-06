Audi Q8 im Abo: Schüssler Mobility startet mit limitiertem November-Deal 2025 durch

Ein Monat, ein Modell, ein Erfolgskonzept: Schüssler Mobility präsentiert im November 2025 den Audi Q8 als exklusives Highlight-Angebot. Nach dem BMW X3 im Oktober bestätigt das Unternehmen mit diesem limitierten Premium-Abo erneut seinen Markttrend.

Die Erfolgsgeschichte setzt sich fort: Mit dem „Angebot des Monats“ verzeichnet die Schüssler Mobility GmbH anhaltend starke Resonanz im Marktsegment der Auto-Abos. Nach dem erfolgreichen „Oktober-Deal“, bei dem in nur 19 Tagen 75 BMW X3 Fahrzeuge vermarktet wurden, folgt nun das nächste Highlight: der November-Deal 2025. Passend zur Jahreszeit steht der SUV Audi Q8 im Rampenlicht. Erneut bestätigt sich die hohe Nachfrage nach Premium-Auto-Abos und die Wirksamkeit strikt limitierter Sonderaktionen

Angebot November: „Audi Q8 Highlight-Deal“ im Detail

In Anlehnung an vergleichbare Angebote im Markt hat Schüssler Mobility wieder ein ganz besonders attraktives Auto-Abo-Paket geschnürt:

Fahrzeugtyp: Audi Q8 50 TDI Quattro Tiptronic (Diesel)

Laufzeit: flexibel (z. B. 12 Monate oder länger)

Monatliche Abo-Rate: 649 € inkl. MwSt.

Inklusive Leistungen: Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung, Reifenservice

Kilometerleistung: 10.000 km/Jahr (optional 15.000 km/Jahr gegen Aufpreis)

Bereitstellungskosten: einmalig 950 € bei Übergabe

Fazit: Ein Premium-SUV im Auto-Abo-Modell zum kompromisslosen Einstiegspreis.

Das Angebot ist auf 80 Fahrzeuge limitiert und ausschließlich im November 2025 buchbar, solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und Buchung unter www.schuessler-mobility.com/aktion.

Die Geschäftsführerin von Schüssler Mobility, Marija Panjkovic, erklärt: „Die Nachfrage bestätigt unseren Kurs. Wir freuen uns über das große Interesse und den Erfolg unserer Premium-Auto-Abos. Unsere limitierten Highlight-Deals zeigen eindrucksvoll, wie attraktiv flexible Abo-Lösungen im Premium-Segment sind.“

Pressekontaktdaten:

Schüßler GmbH

Schönbergweg 19

63741 Aschaffenburg

E-Mail: Maria.Herrhausen@Schuessler-Mobility.com

Web: https://schuessler-mobility.com

Kurzbeschreibung:

Schüssler Mobility aus Aschaffenburg präsentiert den exklusiven „Audi Q8 Highlight-Deal“ als Angebot des Monats November 2025. Nach dem Erfolg des BMW X3 im Oktober setzt das Unternehmen erneut Maßstäbe im Premium-Auto-Abo-Segment. Mit limitierten Fahrzeugen, flexibler Laufzeit und einer All-Inclusive-Rate von 649 € pro Monat überzeugt das Angebot durch Transparenz, Qualität und Exklusivität.

Copyright Bild: Schüssler Mobility

Originalinhalt von Maria Herrhausen, veröffentlicht unter dem Titel „Auto-Abo-Highlight-Deals November 2025: Schüssler Mobility setzt weiter auf limitierte Top-Angebote„, übermittelt durch Prnews24.com