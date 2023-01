Audi A4 B6 B7 Soundsystem Upgrade der Oberklasse

Hohe Pegel und Dynamik für die Soundanlage im Audi A4 Modell B6 und B7 mit bis zu 225 Watt

Ein Soundsystem Upgrade für den Audi A4 Modell B6 und B7 von 2000 – 2008 mit Lautsprechern der Oberklasse. Mit dem Paket Audi A4 2-Wege-Lautsprecher Komplettset und dem Systemen von JL-Audio C1 650 mit der Bewertung Oberklasse aus der Zeitschrift Car & Hifi sorgen sie für hervorragende Klangeigenschaften im Fahrzeug. Das Upgrade mit bis zu 225 Watt der Lautsprecher in den Türen hat den größten Einfluss auf die Klangeigenschaften im Audi A4, da diese von Pegelfestigkeit hohe Auflösung und Dynamik in der Musik abhängig sind.

Die Systeme JL-Audio C1 650 überzeugen mit guter Stimmauflösung und detailreichen Höhen wie trockenen kontrollierten Bässen die nicht dröhnen. Dabei ist die Installation einfach da mit dem im Lieferumfang beiliegenden Adapterkabel die Tieftöner aus diesem 2 Wege System an die bestehenden KFZ-Kabel angeschlossen werden. Die Tieftöner haben an der Rückseite vier Anschlüsse die auch für die neuen Hochtöner genutzt werden. Die Kabel der Hochtöner werden direkt an die Tieftöner angeschlossen, die bestehenden Kabel ab Werk zu den Hochtönern werden danach nicht mehr benutzt. Das erlaubt eine einfache Integration in den Fahrzeugtüren.

Die Standardmäßigen Lautsprecher kommen dabei schnell an die Grenzen, damit das Soundsystem eine bessere Performance erreicht müssen die Lautsprecher in den originalen Einbauplätzen ausgetauscht werden. Die Lautsprecher in den Modellen Audi A4 B6 und B7 verfügen über fahrzeugspezifische Halterrungen es können nicht einfach Systeme aus dem Nachrüstmarkt verbaut werden.

Das Paket Audi A4 2-Wege-Lautsprecher Komplettset aus dem Webshop von auto-lautsprecher.eu verfügt über alle erforderlichen fahrzeugspezifischen Halterungen und Lautsprecher Adapterkabel für den Anschluss an die werksseitig bestehenden KFZ-Kabel in den Türen. Es werden keine Kabel durch das Fahrzeug gezogen das Upgrade wird direkt an die Leitungen von den Türen zum Radio angeschlossen. Alle in der Webshop Kategorie Audi A4 B6 B7 Lautsprecher enthaltenen Pakete und Upgrades sind passgenau und für die perfekte Integration im Audi A4 für die Modelle B6 und B7 ausgewählt.

Kunden erhalten eine Anleitung im PDF-Format für die Installation der Audi Auto-Lautsprecher im Fahrzeug die es für den Fahrzeughalter erleichtert die einzelnen Schritte durchzuführen. Für die Demontage ist auch ein Set aus Kunststoffhebeln im Webshop erhältlich damit die Türverkleidung ohne Kratzer und hinterlassenen Druckstellen entfernt werden kann. Um den Sound generell zu verbessern empfehlen wir selbstklebende Alu-Bitumenmatten für die Türdämmung, dies stellt vibrierende Geräusche stumm und verbessert die Basswiedergabe im Fahrzeug um bis zu 7 DB.

Eine Top Soundqualität ist nicht die frage der Kosten es ist die Wahl guter Komponenten und der richtigen Installation im Fahrzeug. So erreicht das Soundupgrade für den Audi A4 eine hervorragende Performance an werksseitig installierten Radios oder auch an nachträglich integrierten Fremdradios ohne zusätzliche Endstufen.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

