Dormagen, 04. November 2022 – Fitnessgeräte-Hersteller AsVIVA läuft im November auf Hochtouren: mit vielen Neuheiten im Heimfitness-Programm und der 11% Black Weeks Aktion auf alle Artikel im AsVIVA Online-Shop kann bereits vor dem Black Friday kräftig gespart werden. „Wir wollen Fitness- und Sportliebhabern auch in Zeiten von hohen Energie- und Lebenskosten ermöglichen, im Winter zu Hause für das richtige Fitnesstraining zu sorgen. Deshalb starten wir jetzt unsere Black Weeks: bis Ende November gehen unsere Produkte nun günstiger über die virtuelle Ladentheke“, sagt der As-STORES GmbH Geschäftsführer Thorsten Weyers. Neben smarten Neuheiten wie dem Indoor Cycle AsVIVA S18 mit 24 Gängen oder den Smart-Hanteln AsVIVA KH3 mit App-Anbindung hat der Fitness-Shop auch seinen Bereich „Kraftstationen“ um zwei eindrucksvolle Mutli-Gyms erweitert. Die Kabelzugstation AsVIVA MG7 bietet nicht nur zahlreiche Trainingsmöglichkeiten auf kleiner Fläche, sondern passt dank einer schlanken Silhouette problemlos in jeden Wohnbereich. Der Kabelzugturm sorgt mit einer Hantelbank, Klimmzugstange und verschiedener Zuggriffen für viel Flexibilität beim Krafttraining. Für Kraftsportler, die sich mehr Übungsmöglichkeiten auf geringer Fläche wünschen, steht zusätzlich die Kraftstation AsVIVA MG5 im neuen Design und mit erweiterten Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. „Das AsVIVA Sortiment wird fortlaufend ergänzt, sodass für alle Trainingsarten das perfekte Fitnessgerät dabei ist“, erklärt Weyers. Im Katalog etabliert hat sich auch der im letzten Jahr eingeführte Smart-Rollentrainer AsVIVA SBT1 und bietet auch in der Wintersaison optimales Rennradtraining für Anfänger und Profis mit dem eigenen Fahrrad. Der Widerstand und die Schaltung werden über verschiedene Kassetten simuliert, die alle gängigen Schaltungen zulassen, sodass Radfahrer weiterhin ein ambitioniertes Radtraining ausüben können. Über die eigene Bluetooth-Schnittstelle können schließlich Fahrstrecken simuliert und per App-Anbindung via Streaming über PC, Tablet und Co. genutzt werden.

Die Marke AsVIVA gehört zur As-STORES GmbH und ist seit über 18 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Mobility-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom E-Bike bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich die As-STORES GmbH erfolgreich auch auf weitere Bereiche wie „Haus und Garten“ und Lifestyle mit der Marke RedNeck erweitert.